Ο Κωστούλας για τη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ: «Αξίζαμε και μεγαλύτερο σκορ»

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League με το δεξί, επικρατώντας της Χόφενχαϊμ με σκορ 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο κεντρικός αμυντικός της κρητικής ομάδας, Κωνσταντίνος Κωστούλας, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως η νίκη ήταν απόλυτα δίκαιη και το τελικό σκορ θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο.

Η σημαντική νίκη του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο

Οι Κρητικοί κατάφεραν να επικρατήσουν της Χόφενχαϊμ με 2-0, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα τους, το Παγκρήτιο Στάδιο. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων του ΟΦΗ στην League Phase του Europa League, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνέχεια της πορείας του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με ένα καθαρό αποτέλεσμα υπέρ του ΟΦΗ, το οποίο ήρθε μετά από μια συνολική προσπάθεια των παικτών. Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, ένας από τους πρωταγωνιστές της επικράτησης, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, αναλύοντας την εικόνα της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κωστούλα

Ο κεντρικός αμυντικός του ΟΦΗ, Κωνσταντίνος Κωστούλας, απηύθυνε συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες του για την προσπάθεια που κατέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ομάδα του άξιζε απόλυτα τη νίκη απέναντι στον γερμανικό σύλλογο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο Κωστούλας δεν δίστασε να δηλώσει ότι το τελικό σκορ θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο εμφατικό. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια, το αξίζαμε, στο τέλος το σκορ θα μπορούσε να είναι και 3-0 και 4-0». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθηση της ομάδας για την κυριαρχία της στον αγώνα.

Αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο με ευρωπαϊκές παραστάσεις

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας αναφέρθηκε και στην ποιότητα του αντιπάλου, της Χόφενχαϊμ. Όπως επεσήμανε, η γερμανική ομάδα διαθέτει για πολλά χρόνια ευρωπαϊκές παραστάσεις και έχει σταθερή παρουσία στη Μπουντεσλίγκα. Αυτό καθιστά τη νίκη του ΟΦΗ ακόμα πιο σημαντική, καθώς επιτεύχθηκε απέναντι σε έναν έμπειρο και καταξιωμένο σύλλογο.

Παρά την εμπειρία του αντιπάλου, ο ΟΦΗ ήταν προετοιμασμένος για τις δυσκολίες του αγώνα. «Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς», δήλωσε ο Κωστούλας, υπογραμμίζοντας την προσέγγιση της ομάδας στην αναμέτρηση. Η προετοιμασία και η συγκέντρωση των παικτών συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του παιχνιδιού.

Ο στόχος της πρόκρισης και οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Ο κεντρικός αμυντικός του ΟΦΗ ξεκαθάρισε τον βασικό στόχο της ομάδας στη φετινή διοργάνωση του Europa League, ο οποίος δεν είναι άλλος από την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η νίκη επί της Χόφενχαϊμ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου, προσφέροντας αυτοπεποίθηση και δυναμική για τη συνέχεια.

Ο Κωστούλας τόνισε επίσης τη συλλογική προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι παίκτες για να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους. «Από τον σέντερ φορ μέχρι τον τερματοφύλακα, κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το μηδέν, πήραμε μια καθαρή νίκη», δήλωσε. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, δείχνοντας ότι η προσοχή στρέφεται ήδη στις εγχώριες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta