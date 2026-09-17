Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Ζάλγκιρις στο πρωτάθλημα Λιθουανίας με το ντεμπούτο του Βαλαντσιούνας

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, επικρατώντας εκτός έδρας της Γκαργκζντάι με σκορ 98-77. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη σεζόν 2026-27 της LKL, περνώντας με χαρακτηριστική ευκολία από την κομητεία της Κλαϊπέντα. Η νίκη αυτή αποτέλεσε ένα καλό «ζέσταμα» για τους εν ενεργεία πρωταθλητές, λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεών τους στην EuroLeague.

Το ντεμπούτο του Γιόνας Βαλαντσιούνας

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην πρεμιέρα της Ζάλγκιρις, καθώς οι πάντες περίμεναν να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται και πώς θα προσαρμοστεί ξανά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο 34χρονος σέντερ έπαιξε «σβηστά» και σε κάτι λιγότερο από 22 λεπτά συμμετοχής είχε 14 πόντους. Η επίδοσή του περιλάμβανε 6/7 δίποντα και 2/5 βολές.

Το επίπεδο της αντιπάλου, Γκαργκζντάι, θεωρήθηκε αρκετά χαμηλό για τον Βαλαντσιούνας, επιτρέποντάς του να κάνει ένα ομαλό ξεκίνημα στην επιστροφή του στο λιθουανικό πρωτάθλημα. Τα περισσότερα φώτα ήταν στραμμένα πάνω του, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που υπήρχαν για την παρουσία του.

Ο πρώτος σκόρερ και οι άλλοι «διψήφιοι»

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους σε 19 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα αγωνιστικής παρουσίας. Ο Μπράουν είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, με 3/5 δίποντα και 3/5 τρίποντα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Εκτός από τον Μπράουν, «διψήφιοι» για τους παίκτες της Ζάλγκιρις ήταν επίσης ο Σλέβα, ο οποίος σημείωσε 11 πόντους με 2/5 τρίποντα, καθώς και ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος πέτυχε 10 πόντους. Ο Έντουαρντς χαρακτηρίστηκε ως το φετινό «στοίχημα» της Ζάλγκιρις, δείχνοντας τις δυνατότητές του από την πρώτη αγωνιστική.

Η παρουσία του Μάριους Γκριγκόνις

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάριους Γκριγκόνις, υπήρξε επίσης παραγωγικός στην πρεμιέρα της LKL. Αγωνίστηκε για 17 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, διάστημα στο οποίο πέτυχε 8 πόντους. Η στατιστική του περιλάμβανε 1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα και 3/3 βολές, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του στο παρκέ.

Η συνεισφορά του Γκριγκόνις ήταν σημαντική για την ομάδα, προσθέτοντας εμπειρία και σκορ στην επίθεση της Ζάλγκιρις, καθώς η ομάδα έδειξε συνοχή και βάθος στο ρόστερ της από την αρχή του πρωταθλήματος.

Η συνολική συνεισφορά της ομάδας

Το τελικό σκορ 77-98 «μαρτυράει» την ευκολία με την οποία η Ζάλγκιρις επικράτησε της Γκαργκζντάι. Εκτός από τους προαναφερθέντες, αρκετοί άλλοι παίκτες συνέβαλαν στο σκοράρισμα της ομάδας. Ο Μπλάζεβιτς και ο Μπουτκέβιτσους σημείωσαν από 8 πόντους ο καθένας, ενώ ο Γουίλιαμς-Γκος πρόσθεσε 7 πόντους.

Οι Τουμπέλις και Ουλάνοβας πέτυχαν από 6 πόντους, ο Γκεντράιτις 3 πόντους και ο Λο 2 πόντους. Η ευρεία κατανομή του σκοραρίσματος υπογραμμίζει το ομαδικό πνεύμα και τις πολλές επιθετικές λύσεις που διαθέτει η Ζάλγκιρις Κάουνας, ξεκινώντας δυναμικά τη νέα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko