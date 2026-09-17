Η Ελλάδα μια ανάσα από την 10η θέση στην UEFA μετά τις ευρωπαϊκές νίκες

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ ξεκίνησαν με νίκες την εφετινή League Phase του Europa League, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια της Ελλάδας να κατακτήσει τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Οι επιτυχίες των δύο ελληνικών ομάδων συνέβαλαν τα μέγιστα στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, φέρνοντας τη χώρα μας σε απόσταση αναπνοής από την 10η θέση. Η σεζόν 2026-27 διαγράφεται ως μια χρονιά αντεπίθεσης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με στόχο την εξασφάλιση απευθείας ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Οι καθοριστικές νίκες στην Ευρώπη

Η φετινή League Phase του Europa League ξεκίνησε με θετικά αποτελέσματα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στη διοργάνωση, καταφέρνοντας να νικήσει την Γιαγκελόνια. Αυτή η νίκη αποτέλεσε ένα σημαντικό «λιθαράκι» στην προσπάθεια συλλογής βαθμών για την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA.

Στη συνέχεια, ήρθε η σειρά του ΟΦΗ να σημειώσει μια ακόμα σημαντική νίκη. Οι Κρητικοί επικράτησαν της Χόφενχαϊμ, προσθέτοντας επιπλέον 400 πόντους στην ελληνική βαθμολογία. Οι δύο αυτές επιτυχίες συνέβαλαν καθοριστικά στο να πλησιάσει η Ελλάδα την 10η θέση, ενισχύοντας τις ελπίδες για καλύτερη εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Ελλάδα σε απόσταση βολής από την δεκάδα

Μετά τις νίκες των Ολυμπιακού και ΟΦΗ, η Ελλάδα έχει πλησιάσει σε απόσταση βολής την Τσεχία, η οποία κατέχει την 10η θέση στην κατάταξη της UEFA. Η χώρα μας απέχει πλέον μόλις 113 βαθμούς από την πολυπόθητη δεκάδα. Αυτή η διαφορά είναι μικρότερη από τους βαθμούς που αντιστοιχούν σε μία ισοπαλία, γεγονός που υπογραμμίζει την κρισιμότητα κάθε αγώνα.

Η τρέχουσα βαθμολογία παρουσιάζεται ως εξής: στην 9η θέση βρίσκεται η Τουρκία με 49.675 βαθμούς και 4 από τις 5 ομάδες της να συνεχίζουν. Στην 10η θέση βρίσκεται η Τσεχία με 45.125 βαθμούς και 4 από τις 5 ομάδες της. Η Πολωνία ακολουθεί στην 11η θέση με 45.125 βαθμούς και 2 από τις 5 ομάδες της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση με 45.012 βαθμούς, έχοντας 4 από τις 5 ομάδες της να συνεχίζουν. Πιο κάτω, στην 13η θέση είναι η Νορβηγία με 38.612 βαθμούς (4/5 ομάδες) και στην 14η η Δανία με 38.306 βαθμούς (4/4 ομάδες).

Τα σημαντικά οφέλη της 10ης θέσης

Η είσοδος της Ελλάδας στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα των ευρωπαϊκών εισιτηρίων για τη σεζόν 2027/28. Το μεγαλύτερο «έπαθλο» αφορά τον πρωταθλητή Ελλάδας, ο οποίος, εφόσον η χώρα μας τερματίσει 10η, θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει από τους απαιτητικούς προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης.

Αλλαγές στα ευρωπαϊκά εισιτήρια για όλες τις ομάδες

Πέρα από τον πρωταθλητή, και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες θα δουν βελτίωση στις ευρωπαϊκές τους προοπτικές. Ο Κυπελλούχος Ελλάδας θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία απευθείας από τα playoffs του Europa League, παρακάμπτοντας προκριματικούς γύρους.

Ο δεύτερος της Super League θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών. Επιπλέον, ο τρίτος του πρωταθλήματος θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό του Europa League, ενώ ο τέταρτος της βαθμολογίας θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό του Conference League. Οι αλλαγές αυτές αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία της κατάκτησης της 10ης θέσης για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko