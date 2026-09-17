Ο ΟΦΗ νίκησε τη Χόφενχαϊμ με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο

Με μια σπουδαία εμφάνιση, ο ΟΦΗ κατάφερε να επικρατήσει της Χόφενχαϊμ με 2-0, στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί, αγωνιζόμενοι στο Παγκρήτιο Στάδιο, πήραν μια μεγάλη νίκη με τέρματα των Αϊτόρ και Κανελλόπουλου, ξεκινώντας ιδανικά τη φετινή τους ευρωπαϊκή πορεία.

Το προβάδισμα του ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν αναγνωριστικά, με τους Γερμανούς να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, έχοντας την κατοχή της μπάλας. Στο 7ο λεπτό, ο Βίμερ της Χόφενχαϊμ απείλησε με σουτ, το οποίο όμως μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Χριστογεώργος. Παρά τη δυσκολία των Κρητικών να κρατήσουν τη μπάλα, η άμυνά τους ήταν σωστή και αποτελεσματική.

Ενώ η Χόφενχαϊμ είχε μια ανούσια υπεροχή, ο ΟΦΗ κατάφερε να αιφνιδιάσει στο 30ό λεπτό. Μετά από βολέ του Χριστογεώργου, ο Κόντρο πήρε τη μπάλα και πάσαρε στον Αϊτόρ, ο οποίος με ωραίο τελείωμα από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και να πιέσουν για την ισοφάριση πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Πίεση της Χόφενχαϊμ και «κλείδωμα» της νίκης

Η πίεση της Χόφενχαϊμ συνεχίστηκε με την έναρξη της επανάληψης. Ο Χλόζεκ απείλησε δύο φορές, στο 48ο και στο 50ό λεπτό. Στην πρώτη περίπτωση, ο Χριστογεώργος μπλόκαρε, ενώ στη δεύτερη η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Αθανασίου, ο οποίος έκανε ένα ωραίο γύρισμα για τον Φούντα. Το τελείωμα του Φούντα με το αριστερό έφυγε ελάχιστα άουτ, χάνοντας μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για τους Κρητικούς.

Το παιχνίδι παρέμενε δύσκολο για τον ΟΦΗ, με τη Χόφενχαϊμ να έχει συνεχώς την κατοχή και να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 78ο λεπτό, ο Λαμπερί πλησίασε στο γκολ μετά από γύρισμα του Μπούχερ, αλλά η μπάλα πέρασε και πάλι λίγο άουτ. Ωστόσο, στο 84ο λεπτό, ο ΟΦΗ «κλείδωσε» τη νίκη: μετά από κόρνερ του Γκονσάλες, ο Κανελλόπουλος πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, ξεσηκώνοντας το Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι αλλαγές

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, προχώρησε σε αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα για να διαχειριστεί το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, ο Νους πέρασε στη θέση του Φούντα στο 61ο λεπτό, ενώ ο Αποστολάκης αντικατέστησε τον Μπουχαλάκη και ο Κανελλόπουλος τον Αϊτόρ στο 69ο λεπτό. Στο 80ό λεπτό, ο Γκονσάλες μπήκε στη θέση του Ντίκμαν και ο Ισέκα στη θέση του Κόντρο.

Για τη Χόφενχαϊμ, με προπονητή τον Κρίστιαν Ίλτσερ, οι αλλαγές ήταν οι εξής: στο 46ο λεπτό ο Μακίντα αντικατέστησε τον Χαϊντάρι, στο 60ό λεπτό οι Κόντε και Κράμαριτς πέρασαν στις θέσεις των Βίμερ και Ντε Κατ αντίστοιχα, ενώ στο 75ο λεπτό ο Ασλάνι αντικατέστησε τον Χλόζεκ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν (80′ Γκονσάλες), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (69′ Αποστολάκης), Αθανασίου, Φούντας (61′ Νους), Αϊτόρ (69′ Κανελλόπουλος), Κόντρο (80′ Ισέκα).

Χόφενχαϊμ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι (46′ Μακίντα), Καμπάκ, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβντουλαχού, Βίμερ (60′ Κόντε), Χλόζεκ (75′ Ασλάνι), Ντε Κατ (60′ Κράμαριτς), Λάμπερι.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr