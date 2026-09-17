Ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε της Κορφέζ με τρίποντο του Έβανς στο φινάλε

Ο Προμηθέας Πάτρας σημείωσε μια εκπληκτική νίκη επί της τουρκικής ομάδας Κορφέζ με σκορ 94-93, χάρη σε ένα buzzer-beater του Σάνον Έβανς. Η αναμέτρηση κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, προσφέροντας ένα φινάλε ακατάλληλο για καρδιακούς. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League.

Δραματικό φινάλε στην Πάτρα

Η αναμέτρηση μεταξύ του Προμηθέα και της Κορφέζ εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, κρατώντας τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με το σκορ να εναλλάσσεται συνεχώς και καμία να μην μπορεί να αποσπαστεί σημαντικά.

Το φινάλε της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε ως ακατάλληλο για καρδιακούς, καθώς η έκβαση του αγώνα παρέμενε εντελώς αμφίρροπη μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ένταση ήταν διάχυτη, με κάθε κατοχή μπάλας και κάθε πόντο να αποκτά τεράστια σημασία για το τελικό αποτέλεσμα.

Η καθοριστική στιγμή του Σάνον Έβανς

Ο Σάνον Έβανς αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς για τον Προμηθέα, καθώς ήταν αυτός που σημείωσε το νικητήριο καλάθι. Με μόλις 5.7 δευτερόλεπτα να απομένουν στον αγώνα και το σκορ να είναι οριακό, ο Έβανς πήρε την μπάλα και ανέλαβε την κρίσιμη τελευταία επίθεση της ομάδας του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, ευστόχησε σε ένα τρίποντο ακριβώς τη στιγμή που ακουγόταν η κόρνα της λήξης. Αυτό το «μυθικό buzzer-beater» όχι μόνο «πάγωσε» την τουρκική ομάδα Κορφέζ, αλλά χάρισε και μια ανέλπιστη νίκη στον Προμηθέα Πάτρας με τελικό σκορ 94-93.

Ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους του BCL

Η επικράτηση αυτή με 94-93 επί της Κορφέζ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πατρινή ομάδα, Προμηθέας. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει την ομάδα ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League (BCL), έναν στόχο που έχει θέσει για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η νίκη αυτή επιτεύχθηκε έπειτα από μια εντυπωσιακή ανατροπή που πραγματοποίησε ο Προμηθέας στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Η επιτυχία αυτή εξασφαλίζει την πρόκριση της ομάδας στα ημιτελικά του δεύτερου προκριματικού γύρου του BCL, όπως αναφέρθηκε και σε σχετική ανάρτηση που ακολούθησε τον αγώνα.

Η σημασία του «μυθικού» καλαθιού

Το τρίποντο του Σάνον Έβανς στο φινάλε δεν ήταν απλώς ένα καλάθι, αλλά μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων του Προμηθέα. Η περιγραφή του ως «μυθικό buzzer-beater» υπογραμμίζει την ένταση, τη δραματικότητα και την ιστορικότητα της στιγμής για την ελληνική ομάδα.

Αυτή η νίκη, που ήρθε με τόσο εντυπωσιακό τρόπο, ενισχύει την ψυχολογία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου του Προμηθέα. Παράλληλα, δίνει ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας για την επίτευξη των στόχων της στο Basketball Champions League, φέρνοντάς την πιο κοντά στην είσοδο στους ομίλους της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta