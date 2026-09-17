Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανσερραϊκού με 8-1 στο κύπελλο, ενόψει του αγώνα με τον Βόλο

Η ΑΕΚ σημείωσε μια εμφατική νίκη με σκορ 8-1 επί του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Η επικράτηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου η ομάδα αναζητούσε αντίδραση μετά από δύο διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται σημαντικό για την ψυχολογία των «κιτρινόμαυρων» ενόψει του κρίσιμου αγώνα πρωταθλήματος που ακολουθεί.

Η εμφατική νίκη στο κύπελλο

Οι πρωταθλητές κατέκτησαν μια αναμενόμενη νίκη επί του Πανσερραϊκού, με το εντυπωσιακό σκορ 8-1. Αυτή η επικράτηση αποτελεί σκορ ρεκόρ για το νέο γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Σέρβου τεχνικού, Μάρκο Νίκολιτς, επέδειξε άριστη νοοτροπία, σοβαρότητα και φουλ διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η νίκη αυτή προσέφερε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στην ΑΕΚ να βγάλει μια πρώτη αντίδραση, να πάρει ψυχολογία και να τονώσει την αυτοπεποίθηση στο εσωτερικό της ομάδας. Ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρει ότι η άριστη νοοτροπία των πρωταθλητών και η σούπερ αντίδραση που έβγαλαν στο Κύπελλο ήταν εμφανής.

Η αντίδραση μετά τις ισοπαλίες

Πριν από τον αγώνα του Κυπέλλου, η ΑΕΚ είχε σημειώσει δύο διαδοχικές «στραβές» στο πρωτάθλημα. Η ισοπαλία απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη προκάλεσε μπόλικη κουβέντα και παρατεταμένη κριτική διάθεση, γεγονός που θεωρείται λογικό. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ισοπαλία μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια, και μάλιστα αφού η Ένωση είχε προηγηθεί του αντιπάλου της και στις δύο περιπτώσεις.

Το στοιχείο που φούντωνε τη συζήτηση και τη κριτική διάθεση ήταν η εικόνα της ομάδας στα ματς με την Κηφισιά, η οποία χαρακτηρίστηκε ως κάκιστη, και με τον Αστέρα, η οποία κρίθηκε μέτρια. Ωστόσο, το βασικότερο όλων ήταν το αποτέλεσμα και στα δύο αυτά ματς, καθώς αν ο Δικέφαλος επικρατούσε, η κριτική δεν θα έφτανε σε τέτοιο βαθμό ανάλυσης για το αγωνιστικό κομμάτι και τα λάθη προσώπων, του Σέρβου τεχνικού και των ποδοσφαιριστών του.

Οι δυσκολίες μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια

Η αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό απέκτησε επιπλέον αξία και διαφορετική βαρύτητα για την Ένωση, λόγω της αδυναμίας ανταπόκρισης που παρουσίασε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έως τώρα μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή η αδυναμία είχε φανεί σε προηγούμενους αγώνες του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ αντιμετώπισε προβλήματα στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, στην Λεωφόρο με την Κηφισιά και φυσικά στην Αρκαδία με τον Αστέρα. Αυτά τα αποτελέσματα είχαν δημιουργήσει ανησυχία σχετικά με την απόδοση της ομάδας εκτός έδρας, καθιστώντας την ανάγκη για μια θετική αντίδραση επιτακτική.

Ο κρίσιμος αγώνας με τον Βόλο

Μεγαλύτερη σημασία και ουσία έχει η κατάκτηση του διπλού στον Βόλο, στον επερχόμενο Κυριακάτικο αγώνα για το πρωτάθλημα στην Μαγνησία. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου η ΑΕΚ να μπορεί να έχει καλή επαφή με την κορυφή και να παραμείνει δυνατά και ζωντανή στον στόχο του πρωταθλήματος.

Εάν η ομάδα δεν καταφέρει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήδη βρίσκεται στο συν τέσσερα, ίσως ξεφύγει ακόμη περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, τα πράγματα αναμένεται να γίνουν αρκετά δύσκολα από τον Σεπτέμβριο για την ΑΕΚ και για όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η στιγμή μάλιστα που ακολουθεί διακοπή θα μετατραπεί σε πολύ δύσκολη αν δεν έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς θα απογειωθεί η εσωστρέφεια και θα φουντώσει η συζήτηση.

Ο στόχος της διατήρησης του τίτλου

Η διεκδίκηση και η διατήρηση του τίτλου συνιστά τον βασικό στόχο του Δικέφαλου, σύμφωνα με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς και ολόκληρο τον οργανισμό της ομάδας. Η ανάγκη για νίκες, ειδικά σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η πρόσφατη νίκη στο Κύπελλο, με την άριστη νοοτροπία που επέδειξε η ομάδα, δίνει ώθηση για την προσπάθεια αυτή. Η εστίαση πλέον στρέφεται στον αγώνα με τον Βόλο, ο οποίος θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία και τη θέση της ΑΕΚ στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta