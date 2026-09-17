Προμηθέας-Κορφέζ 94-93: Με buzzer beater του Έβανς πιο κοντά στους ομίλους του BCL

Ο Προμηθέας επικράτησε με 94-93 της Κορφέζ σε μια δραματική αναμέτρηση, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς τους ομίλους του Basketball Champions League. Η νίκη των Πατρινών ήρθε χάρη σε ένα τρίποντο του Σάνον Έβανς στην εκπνοή του αγώνα, το οποίο «πάγωσε» την τουρκική ομάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς με την ψυχραιμία του οδήγησε την ελληνική ομάδα σε μια σπουδαία επιτυχία.

Η αρχή της αναμέτρησης και η αντίδραση του Προμηθέα

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο Προμηθέας φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την Κορφέζ. Η τουρκική ομάδα μπήκε δυνατά στον αγώνα και βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 8-20 στο 6ο λεπτό. Οι Όσκαρ Κλούφ και Παούλιους Ντανισεβίτσιους ήταν οι παίκτες που έδωσαν τις λύσεις στην επίθεση της Κορφέζ σε αυτό το διάστημα.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα αντέδρασε σταδιακά. Έσφιξε την άμυνά της, έγινε πιο πιεστική και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 21-25. Σε αυτό το σημείο, οι Κένταλ Κόλεμαν και Ζακ Κάθμπερτσον ήταν αυτοί που σκόραραν για τον Προμηθέα, κρατώντας τον κοντά στο σκορ.

Η αντεπίθεση και το σερί των Πατρινών

Στη δεύτερη περίοδο, οι Τούρκοι διεύρυναν ξανά τη διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 21-28 στο 11ο λεπτό. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Γιώργου Βόβορα δεν πτοήθηκε. Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, ο Προμηθέας «έτρεξε» ένα σερί 15-0, παίρνοντας το προβάδισμα και φτάνοντας στο +8 (36-28) στο 14:30.

Σε αυτό το σερί, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα τρίποντα από τους Ζακ Κάθμπερτσον, Σάνον Έβανς και Αντετοκούνμπο. Οι Πατρινοί συνέχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να φτάσουν τη διαφορά ακόμα και στο +11 (42-31) στο 16ο λεπτό, δείχνοντας να έχουν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.

Η «μάχη» των ριμπάουντ και η ευστοχία από την περιφέρεια

Παρά το γεγονός ότι ο Προμηθέας είχε χάσει τη «μάχη» των ριμπάουντ στο πρώτο 20λεπτο, με την Κορφέζ να έχει 21 έναντι 18 των Πατρινών, η ελληνική ομάδα έδειξε εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια. Ο Προμηθέας σούταρε με 58.82% στα τρίποντα, έχοντας 10/17 εύστοχα σουτ.

Αντίθετα, η Κορφέζ είχε χαμηλότερο ποσοστό στα τρίποντα, με μόλις 3/10 εύστοχα σουτ (30%). Αυτή η διαφορά στην ευστοχία επέτρεψε στους παίκτες του Γιώργου Βόβορα να διατηρήσουν το προβάδισμα και να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 51-46.

Η ανατροπή της Κορφέζ στο τρίτο δεκάλεπτο

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας συνέχισε να ευστοχεί από τα 6.75 μέτρα και βρέθηκε ξανά στο +11 (62-51) στο 22:30, με ένα ακόμα τρίποντο του Σάνον Έβανς. Ωστόσο, τα πολλά λάθη της ελληνικής ομάδας σε αυτή την περίοδο επέτρεψαν στην Κορφέζ να «ροκανίσει» τη διαφορά.

Η τουρκική ομάδα μείωσε στο 63-60 στο 25ο λεπτό και στη συνέχεια κατάφερε να προσπεράσει στο σκορ, φτάνοντας το 68-69 στο 28:20. Ο Τζόναθαν Ντέιβις αποτέλεσε το κύριο σημείο αναφοράς στο επιθετικό παιχνίδι της Κορφέζ, ενώ ο Μπου Μπούε ήταν μια ακόμα σημαντική λύση για την ομάδα του Σερχάν Καβούτ. Για τον Προμηθέα, σε αυτό το διάστημα σκόραραν ο Σάνον Έβανς και ο Νίκος Δίπλαρος. Η Κορφέζ πήρε τον έλεγχο στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, κλείνοντας την περίοδο προηγούμενη με 69-72.

Δραματικό φινάλε και το τρίποντο της νίκης

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, το καλάθι «έκλεισε» περιφερειακά για τον Προμηθέα, ο οποίος δυσκολευόταν αρκετά να σκοράρει από την περιφέρεια. Αυτό επέτρεψε στους Τούρκους να διατηρήσουν το «πάνω χέρι» και να προηγούνται με 78-82 στο 34:30. Μάλιστα, η Κορφέζ έφτασε τη διαφορά ακόμα και στο +6 (83-89) στο 37ο λεπτό του αγώνα.

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ζακ Κάθμπερτσον, ο Προμηθέας πλησίασε σε απόσταση «βολής», μειώνοντας σε 89-91 στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο Φιλίπ Μπάρνα με 1/2 ελεύθερες βολές έδωσε «αέρα» τριών πόντων (89-92) στην Κορφέζ. Μετά την άστοχη βολή, η τουρκική ομάδα πήρε το ριμπάουντ και την κατοχή της μπάλας, με μόλις 9.9 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη. Ωστόσο, ο Σάνον Έβανς διέσχισε όλο το γήπεδο στα 5.7 δευτερόλεπτα που απέμεναν και με ένα εντυπωσιακό τρίποντο στη λήξη της αναμέτρησης, χάρισε τη μεγάλη νίκη στον Προμηθέα με 94-93.

Με πληροφορίες από: Gazzetta