Η ΑΕΚ εξετάζει αίτημα αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο

Η ΑΕΚ αναμένεται να ζητήσει την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου στο Περιστέρι. Την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Το αίτημα συνδέεται άμεσα με το βεβαρημένο πρόγραμμα της ομάδας, που περιλαμβάνει δύο εκτός έδρας αγώνες Champions League στην Αγγλία.

Η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την επικράτηση της ΑΕΚ με 8-1 επί του Πανσερραϊκού, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο προπονητής της «Ένωσης» τόνισε ότι το πιθανότερο είναι να υποβληθεί αίτημα, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νίκολιτς δήλωσε: «Ναι, υπάρχει αυτό το πλάνο. Δεν θέλω να ζητάω αναβολές, αλλά είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι δύο ματς στην Αγγλία σε έξι μέρες, υπάρχουν οι πολύωρες πτήσεις και είναι πολύ δύσκολο. Το πιθανότερο είναι να κάνουμε αίτημα αναβολής.»

Το βεβαρημένο πρόγραμμα στην Αγγλία

Η ανάγκη για αναβολή προκύπτει από το γεγονός ότι ο αγώνας με τον Ατρόμητο πέφτει χρονικά ανάμεσα σε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις του Champions League. Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτά τα δύο παιχνίδια διεξάγονται εντός έξι ημερών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητικό το πρόγραμμα της ομάδας.

Οι πολύωρες πτήσεις και η διαδοχική διεξαγωγή των δύο ευρωπαϊκών αναμετρήσεων στην Αγγλία δημιουργούν μια «ειδική περίπτωση», όπως την χαρακτήρισε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η διοίκηση της ΑΕΚ είχε ήδη στο πλάνο της να κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής, κάτι που πλέον επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις του προπονητή.

Ημερομηνία αναβολής και ταξιδιωτικά πλάνα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, υπάρχει ήδη διαθέσιμη ημερομηνία για τη μετάθεση της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Η νέα πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα είναι η 16η Δεκεμβρίου. Αυτή η ημερομηνία προσφέρει μια λύση στο πρόβλημα του ασφυκτικού προγράμματος που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Παράλληλα, η ΑΕΚ καλείται να αποφασίσει για τον τρόπο διαχείρισης των ταξιδιών στην Αγγλία. Μένει να φανεί αν η ομάδα θα παραμείνει για μία ολόκληρη εβδομάδα στη χώρα, προκειμένου να αποφύγει τις επιπλέον μετακινήσεις, ή αν θα πραγματοποιήσει δύο ξεχωριστά ταξίδια, ένα για το Λονδίνο και ένα για το Μάντσεστερ, εντός του συγκεκριμένου διαστήματος.

Προκλήσεις της σεζόν και επόμενοι αγώνες

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε επίσης στις γενικότερες προκλήσεις της τρέχουσας σεζόν για την ΑΕΚ. Χαρακτήρισε τη σεζόν «γεμάτη προκλήσεις», υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα του προγράμματος και τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα σε όλα τα μέτωπα. Η διαχείριση των παικτών και της φυσικής τους κατάστασης αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Πριν από την περίοδο των ευρωπαϊκών αγώνων και την πιθανή αναβολή, η ΑΕΚ έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τον Βόλο. Μετά από αυτό το παιχνίδι, ακολουθεί μια ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλοί παίκτες θα απουσιάζουν λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Όπως ανέφερε ο προπονητής, οι απόντες θα είναι περισσότεροι από τους παρόντες, προσθέτοντας ακόμη μία πρόκληση στη διαχείριση του ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta