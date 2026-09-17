Η εθνική βόλεϊ ανδρών στους «16» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μετά την επικράτησή της επί της Σλοβακίας με 3-1 σετ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου του, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία στη διοργάνωση.

Η πορεία προς τους «16»

Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ ανδρών σημείωσε μια σημαντική επικράτηση με 3-1 σετ επί της Σλοβακίας, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτή η νίκη ήταν η τρίτη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη διοργάνωση, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάταξή της.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, η ελληνική ομάδα συγκέντρωσε συνολικά εννέα βαθμούς. Αυτή η βαθμολογία την έφερε στην τρίτη θέση του ομίλου της, ξεπερνώντας την Τσεχία, η οποία τερμάτισε με οκτώ βαθμούς και βρίσκεται πλέον εκτός συνέχειας.

Ο επόμενος αντίπαλος: Βέλγιο ή Φινλανδία

Ο επόμενος αγώνας για την Εθνική Ανδρών θα είναι απέναντι είτε στο Βέλγιο είτε στη Φινλανδία. Η ταυτότητα του αντιπάλου θα οριστικοποιηθεί αργότερα το βράδυ, καθώς εξαρτάται από το αποτέλεσμα άλλων αναμετρήσεων στον όμιλο που καθορίζουν την τελική κατάταξη.

Αυτή τη στιγμή, το Βέλγιο βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου του. Ωστόσο, η Φινλανδία έχει ήδη καταγράψει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και αναμένεται να αντιμετωπίσει την Εσθονία, η οποία θεωρείται σαφώς πιο αδύναμη ομάδα. Εάν η Φινλανδία επικρατήσει της Εσθονίας με οποιαδήποτε διαφορά, τότε θα καταλάβει την κορυφή του ομίλου της. Σε αυτή την περίπτωση, το Βέλγιο θα είναι ο αντίπαλος της Ελλάδας στη φάση των «16».

Πιθανή αναμέτρηση με την Ιταλία στα προημιτελικά

Σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλό της στους «16», είτε αυτός είναι το Βέλγιο είτε η Φινλανδία, τότε ο δρόμος της στα προημιτελικά θα την φέρει αντιμέτωπη με την Ιταλία. Η Ιταλία θεωρείται ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και μια από τις ισχυρότερες ομάδες.

Οι πιθανότητες η Δανία να αποκλείσει τους Ιταλούς από τη συνέχεια του θεσμού χαρακτηρίζονται ως ελάχιστες, σχεδόν "θαύμα θαυμάτων", σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Αυτό καθιστά την Ιταλία τον πιο πιθανό αντίπαλο της ελληνικής ομάδας στην επόμενη φάση, εφόσον προκριθεί από τους «16».

Εξαιρετική πορεία και για τις δύο εθνικές ομάδες

Η πορεία της Εθνικής Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χαρακτηρίζεται εξαιρετική, ακολουθώντας τα βήματα της Εθνικής Γυναικών. Οι Γυναίκες είχαν καταφέρει να φτάσουν μέχρι την ιστορική έκτη θέση στην αντίστοιχη διοργάνωση, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ.

Οι επιδόσεις και των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων αναδεικνύουν το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ και την προσπάθεια των αθλητών και των προπονητών τους στις διεθνείς διοργανώσεις, φέρνοντας θετικά αποτελέσματα για τη χώρα.

Οι επόμενοι αγώνες στο Τορίνο

Οι επόμενοι αγώνες της ελληνικής ομάδας, για τους οποίους εκφράζεται η ευχή να είναι τουλάχιστον δύο, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τορίνο. Το Τορίνο θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις της φάσης των «16» και των προημιτελικών, συγκεντρώνοντας τις κορυφαίες ομάδες.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί τόσο ο ακριβής αντίπαλος της Εθνικής Ανδρών όσο και η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, δηλαδή αν θα παίξει την Κυριακή ή τη Δευτέρα, προσφέροντας σαφήνεια στο πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta