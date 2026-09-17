Νίκολιτς: Μυϊκό το πρόβλημα του Βάργκα, δεν θα αγωνιστεί με τον Βόλο

Ο Μπάρναμπας Βάργκα αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που επισκίασε την ευρεία νίκη της ΑΕΚ με 8-1 επί του Πανσερραϊκού. Ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε τραυματίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του αγώνα, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο. Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Βόλο, εκφράζοντας την ανησυχία του για το διάστημα της απουσίας του.

Ο τραυματισμός του Βάργκα και η ανησυχία του Νίκολιτς

Ο Μπάρναμπας Βάργκα υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο πίσω μέρος του μηρού κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό. Η αποχώρησή του από το γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο έθεσε σε συναγερμό το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, παρά το εντυπωσιακό σκορ 8-1 υπέρ της Ένωσης, στο οποίο ο Μάνταλος είχε προσωπικό σόου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας μετά το παιχνίδι, επιβεβαίωσε τη φύση του τραυματισμού, αναφέροντας πως «φαίνεται δυνατό, είναι στο πίσω μέρος». Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε τη σημασία του Ούγγρου φορ για την ομάδα, καθώς είναι «φορμαρισμένος και σημαντικός για μας», και εξέφρασε την ελπίδα του να μην τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για πολύ καιρό.

Απουσία από τον αγώνα με τον Βόλο και η διακοπή

Είναι πλέον δεδομένο ότι ο Μπάρναμπας Βάργκα δεν θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την επερχόμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό αγωνιστικό ζήτημα για την ομάδα ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της. Ο προπονητής της ΑΕΚ χαρακτήρισε το ματς με τον Βόλο ως δύσκολο, σημειώνοντας ότι ο Βόλος δεν είναι ένας ευχάριστος αντίπαλος στην έδρα του.

Μετά τον αγώνα με τον Βόλο, ακολουθεί μια διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων. Αυτή η περίοδος ενδέχεται να προσφέρει στον Βάργκα τον απαραίτητο χρόνο για αποκατάσταση, αν και η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα καθοριστεί μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.

Ικανοποίηση για την εικόνα της ΑΕΚ, αλλά με επιφύλαξη

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ικανοποιημένος από την εντυπωσιακή εικόνα της ΑΕΚ και την ευρεία νίκη με 8-1 επί του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη συνέντευξη Τύπου, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών του και στη δυναμική που αποκτά η ομάδα όταν αγωνίζεται μπροστά στον κόσμο της. Είπε χαρακτηριστικά ότι αρέσει στην ομάδα του να παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας ως σύμμαχο την εξέδρα.

Παρά την ευρεία επικράτηση και την ευκαιρία να δει νέους παίκτες όπως ο Αλεξίου, ο Χριστακόπουλος και ο Λυκογιάννης, καθώς και τις επιστροφές των Κουτέσα και Ζοάο Μάριο, ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσε να είναι απόλυτα χαρούμενος. Ο τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα μετρίασε τη χαρά του, καθώς τον στενοχωρεί και αποτελεί το βασικό αγωνιστικό ζήτημα για την ΑΕΚ.

Βάθος ρόστερ και ομαδικό πνεύμα

Σχετικά με το βάθος του ρόστερ, ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Ανέφερε ότι ως προπονητής μπορεί να θέλει κάθε φορά περισσότερα, αλλά είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά και την προσπάθεια των παικτών. Υπογράμμισε ότι μέσα σε έναν χρόνο και κάτι από τότε που ανέλαβε την ομάδα, έγιναν πολλά πράγματα υπερβολικά γρήγορα, όπως η κατάκτηση του πρωταθλήματος, η πορεία στην Ευρώπη και το αήττητο σερί, το οποίο συνεχίζεται.

Ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε σε μετριοφροσύνη, τονίζοντας ότι η ομάδα ξεπέρασε κάποια πράγματα εύκολα και είναι ανάγκη να προσαρμόζεται σε όσα βρίσκει μπροστά της. Επισήμανε ότι, παρόλο που υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες, το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ δεν είναι η ποιότητα στα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά το ομαδικό πνεύμα και η ενότητα της ομάδας. Αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, δηλώνοντας ότι δεν είναι στο 100% αυτήν την περίοδο, αλλά θα κλείσει για τη χειμερινή επισπορά στη διακοπή και θα είναι σε τέλεια κατάσταση όταν επιστρέψουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko