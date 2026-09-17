Χάλκινο μετάλλιο η εθνική ανδρών πινγκ-πονγκ, τέταρτη θέση οι γυναίκες στο Βαλκανικό πρωτάθλημα

Η ελληνική εθνική ομάδα ανδρών πινγκ-πονγκ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Σεράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Αυτός ο θετικός απολογισμός, που περιλαμβάνει και μία 4η θέση για τη γυναικεία ομάδα, αφορά το ομαδικό κομμάτι της διοργάνωσης, η οποία συνεχίζεται στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Το χάλκινο μετάλλιο της εθνικής ανδρών

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η εθνική ομάδα ανδρών εξασφάλισε την 3η θέση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα. Με αυτή την επιτυχία, η ομάδα διεύρυνε τα ρεκόρ της στη δεκαετία, καθώς από το 2022, οπότε και επανήλθαν τα Βαλκανικά πρωταθλήματα για τη μεγάλη κατηγορία, βρίσκεται κάθε χρόνο στο πόντιουμ των νικητών.

Αν και παρέδωσε τον τίτλο που είχε κατακτήσει πέρσι στην Κωνσταντινούπολη, η ελληνική ομάδα είχε επίσης χρυσό μετάλλιο το 2023. Το ανδρικό συγκρότημα, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Λάμη, νίκησε στον «μικρό» τελικό με 3-2 τη Ρουμανία, μια παραδοσιακή δύναμη του αθλήματος. Η Ρουμανία, σε αντίθεση με τον αγώνα του ομίλου, αγωνίστηκε πλήρης στον «μικρό» τελικό.

Η πορεία των ανδρών προς το βάθρο

Η πορεία της εθνικής ανδρών ξεκίνησε με μια αήττητη πορεία στο γκρουπ. Στη συνέχεια, νίκησε εύκολα το πρωί τη Βόρεια Μακεδονία με 3-0 στα προημιτελικά. Στα ημιτελικά, η ομάδα κάμφθηκε από τη Σερβία με 3-1, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε ως γερή κόντρα.

Στον «μικρό» τελικό, η αναμέτρηση με τη Ρουμανία δεν έμοιαζε καθόλου με την εικόνα του χτεσινού αγώνα στο γκρουπ. Ο Ρ. Ιστράτε, ο οποίος είναι ο σημερινός δευτεραθλητής Ευρώπης του ομαδικού εφήβων, ξεπέρασε έναν μικροτραυματισμό και τοποθετήθηκε στη θέση 1, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Η εθνική μας ομάδα, όμως, βρήκε τις διεξόδους παρά τις δύο οριακές ήττες του Γεράσιμου Χατζηλυγερούδη και επικράτησε 3-2. Η νίκη αυτή ήρθε χάρη σε δύο νίκες του Γιώργου Κωνσταντινόπουλου και μία του Αλέξανδρου Μαδέση, όλες σε κλειστά ματς.

Η τέταρτη θέση για τις γυναίκες

Η εθνική ομάδα γυναικών, με τις Ιωάννα Γερασιμάτου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Δήμητρα-Θωμαΐδα Τσεκούρα, υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Κωστόπουλου, κυνήγησε δυναμικά την επιστροφή στα μετάλλια του θεσμού μετά από πολλά χρόνια. Ωστόσο, βρέθηκε άλλη μια φορά στην 4η θέση, χωρίς να καταφέρει να φτάσει στο βάθρο.

Στον καθοριστικό αγώνα για τις θέσεις 3-4, οι γυναίκες είχαν μια ισορροπημένη αναμέτρηση με τη Βουλγαρία, στην οποία λύγισαν οριακά με 3-2. Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχαν ξεπεράσει το εμπόδιο της Τουρκίας στα προημιτελικά με 3-1, ενώ ηττήθηκαν από τη Σερβία στα ημιτελικά με 3-0.

Αναλυτικά αποτελέσματα του προημιτελικού ανδρών

Στο ομαδικό ανδρών, η εθνική Ελλάδος δεν είχε πίεση απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, την οποία νίκησε με 3-0. Αναλυτικά η εξέλιξη των αγώνων του προημιτελικού Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία ήταν η εξής:

Ο Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης επικράτησε του Φιλίπ Μλαντενόβσκι με 3-0 σετ (11-4, 11-6, 11-4).

Ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος νίκησε τον Κριστιάν Στανοκόβσκι με 3-0 σετ (11-7, 11-3, 11-6).

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος ηττήθηκε από τον Νεμάνια Ντίλας με 0-3 σετ (7-11, 9-11, 6-11).

Στα ημιτελικά, όπου η ομάδα αντιμετώπισε τη Σερβία, ο Αλέξανδρος Μαδέσης μείωσε το σκορ σε 2-1. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος έφτασε κοντά στην ισοφάριση, καθώς προηγήθηκε 7-2 του Λέβαγιατς στο 5ο σετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta