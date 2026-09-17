Άρης: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι

Η αποστολή του Άρη ταξιδεύει προς το Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα σημαντικό τεστ προετοιμασίας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι Arena Sport TV. Οι «κίτρινοι» αναχώρησαν το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας στις τάξεις τους τον Άνταμ Μοκόκα, παρότι δεν αναμένεται να αγωνιστεί σε αυτή την αναμέτρηση.

Οι λεπτομέρειες του αγώνα και η τηλεοπτική μετάδοση

Ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ερυθρό Αστέρα σε μία φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι. Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 20:00. Πρόκειται για ένα από τα πλέον απαιτητικά τεστ προετοιμασίας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω του σερβικού συνδρομητικού καναλιού Arena Sport TV. Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη για όσους διαθέτουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αποστολή του Άρη και η πορεία της προετοιμασίας

Η ομάδα του Άρη αναχώρησε το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Βελιγράδι. Η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα έρχεται μετά την παρουσία των «κίτρινων» στο τουρνουά της Κύπρου, όπου η απόδοσή τους χαρακτηρίστηκε απόλυτα ικανοποιητική. Αυτός ο αγώνας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία της ομάδας, προσφέροντας την ευκαιρία για δοκιμές απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής του Άρη, θα έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η αποστολή περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προσαρμογή και ομοιογένεια ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου.

Οι απουσίες και η άφιξη του Θανάση Αντετοκούνμπο

Στην αποστολή του Άρη για το Βελιγράδι δεν συμπεριλήφθηκαν τρεις παίκτες, οι οποίοι συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους. Πρόκειται για τους Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιο Πουλιανίτη και Γιώργο Τανούλη. Η απουσία τους κρίθηκε αναγκαία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους, ώστε να επιστρέψουν δυνατοί στις προπονήσεις και τους αγώνες.

Από την άλλη πλευρά, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα και να αφιχθεί στο Βελιγράδι την επόμενη ημέρα, στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο αθλητής έλαβε ολιγοήμερη άδεια, η οποία ολοκληρώνεται με την άφιξή του στην πρωτεύουσα της Σερβίας για να ενωθεί με τους συμπαίκτες του.

Το πλήρες ρόστερ που ταξίδεψε

Η αποστολή του Άρη για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς και Άνταμ Μοκόκα. Αυτοί οι αθλητές θα είναι στη διάθεση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη για το κρίσιμο αυτό φιλικό παιχνίδι.

Η παρουσία του πλήρους αυτού ρόστερ δίνει τη δυνατότητα στο τεχνικό επιτελείο να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και τακτικές, καθώς η προετοιμασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε παίκτης αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η περίπτωση του Άνταμ Μοκόκα

Ένα από τα ονόματα που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το Βελιγράδι είναι αυτό του Άνταμ Μοκόκα. Ο Γάλλος γκαρντ ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, ωστόσο δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον Βασίλη Σπανούλη στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα. Η συμμετοχή του στην αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενσωμάτωσής του στην ομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Άνταμ Μοκόκα αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα για να τον δουν εν δράσει σε αγωνιστικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta