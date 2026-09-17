Το Stoiximan Super Cup 2026 μεταφέρεται στο Περιστέρι

Το Stoiximan Super Cup 2026 αλλάζει έδρα διεξαγωγής, καθώς οι αγώνες της διοργάνωσης δεν θα φιλοξενηθούν στη Ρόδο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα το τουρνουά να μεταφερθεί στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, παραμένουν αμετάβλητες.

Αλλαγή έδρας από τη Ρόδο στο Περιστέρι

Η διοργάνωση του Stoiximan Super Cup 2026, η οποία αρχικά είχε οριστεί να λάβει χώρα στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου, μεταφέρεται πλέον στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι. Η αλλαγή αυτή ανακοινώθηκε επίσημα, επιβεβαιώνοντας τη μετακίνηση της αθλητικής εκδήλωσης από το νησί των Δωδεκανήσων στην Αττική.

Το Δημοτικό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» θα φιλοξενήσει όλες τις αναμετρήσεις του Super Cup, προσφέροντας τις εγκαταστάσεις του για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η μεταφορά αυτή κρίθηκε απαραίτητη από τους διοργανωτές, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Λόγοι δημόσιας υγείας πίσω από την απόφαση

Η βασική αιτία για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής του Stoiximan Super Cup 2026 είναι η ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ομαλή, ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η Ρόδος κρίθηκε ακατάλληλη για τη φιλοξενία των αγώνων υπό τις παρούσες συνθήκες, οδηγώντας στην αναζήτηση εναλλακτικής λύσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan GBL προχώρησε σε αυτή την απόφαση, εκτιμώντας ότι η μεταφορά στο Περιστέρι θα εξασφαλίσει τις βέλτιστες συνθήκες για τους αθλητές, τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους. Η προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία της υγείας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αθλητικού γεγονότος.

Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής

Παρά την αλλαγή της έδρας, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Stoiximan Super Cup 2026 παραμένουν σταθερές. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, όπως είχε αρχικά οριστεί. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις αναμετρήσεις αυτές τις δύο ημέρες, στο νέο τόπο διεξαγωγής.

Η διατήρηση των αρχικών ημερομηνιών δείχνει την προσπάθεια των διοργανωτών να διατηρήσουν τον αρχικό προγραμματισμό, προσαρμόζοντας μόνο την τοποθεσία. Αυτό επιτρέπει στους φιλάθλους και τις ομάδες να προετοιμαστούν με βάση το ήδη γνωστό χρονοδιάγραμμα, παρά τις αναγκαίες αλλαγές.

Η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων

Όλες οι αναμετρήσεις του Stoiximan Super Cup 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Οι φίλαθλοι που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο κλειστό του Περιστερίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες από την τηλεόραση, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη της διοργάνωσης.

Η ζωντανή μετάδοση από τον ΣΚΑΪ διασφαλίζει ότι το αθλητικό γεγονός θα είναι προσβάσιμο σε ένα ευρύ κοινό σε όλη την Ελλάδα. Η συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την προβολή και την επιτυχή διεξαγωγή του τουρνουά μπάσκετ.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL

Η απόφαση για τη μετάθεση του τόπου διεξαγωγής του Stoiximan Super Cup 2026 ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan GBL. Η διοργανώτρια αρχή αξιολόγησε την κατάσταση και προέβη στην αναγκαία αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της διοργάνωσης και των συμμετεχόντων.

Η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε περιέγραφε λεπτομερώς τους λόγους και τις ενέργειες που οδήγησαν στην τελική επιλογή του Περιστερίου ως νέας έδρας. Η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τονίζει τη δέσμευση της Stoiximan GBL για την ορθή και ασφαλή διεξαγωγή του Super Cup.

Με πληροφορίες από: Reader