Η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

Με την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η βαθμολογία διαμορφώθηκε με τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται όλοι με έξι βαθμούς, με την ΑΕΚ να κατέχει την πρώτη θέση χάρη στην ανώτερη διαφορά τερμάτων. Η αυλαία της αγωνιστικής έκλεισε με δύο αναμετρήσεις, χωρίς να σημειωθούν εκπλήξεις, ενώ πλέον όλες οι ομάδες έχουν συμπληρώσει δύο αγώνες, με εξαίρεση την Καλαμάτα.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας περιλάμβανε συνολικά έξι αναμετρήσεις. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, Καλαμάτα και ΑΕΛ Novibet αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, με αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να παραμείνουν χωρίς νίκη στη διοργάνωση.

Ακολούθησε η εντυπωσιακή επικράτηση της ΑΕΚ, η οποία συνέτριψε τον Πανσερραϊκό της Super League 2 με 8-1. Αυτή η νίκη επέτρεψε στην ΑΕΚ να φτάσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Άλλα αποτελέσματα της αγωνιστικής ήταν το 0-3 της Νίκης Βόλου από τον Αστέρα AKTOR, το 1-0 του Άρη επί του Μαρκό, το 0-2 της Κηφισιάς από τον Παναθηναϊκό και η ισοπαλία 0-0 μεταξύ Ατρόμητου και ΠΑΟΚ.

Η τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει από έξι βαθμούς. Η ΑΕΚ, χάρη στην ευρεία νίκη της επί του Πανσερραϊκού, υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων, η οποία ανέρχεται στο +9. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με διαφορά τερμάτων +5, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο +3.

Όλες οι ομάδες της League Phase έχουν πλέον αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια, με εξαίρεση την Καλαμάτα, η οποία έχει δώσει τρεις αναμετρήσεις. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται ο Αστέρας AKTOR με τέσσερις βαθμούς, έχοντας επίσης διαφορά τερμάτων +3.

Αναλυτική βαθμολογία και κριτήρια ισοβαθμίας

Η πλήρης βαθμολογία μετά την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ – 6 βαθμοί (10-0) | 2 αγώνες

2. Ολυμπιακός – 6 βαθμοί (7-2) | 2 αγώνες

3. Παναθηναϊκός - 6 βαθμοί (3-0) | 2 αγώνες

4. Αστέρας AKTOR – 4 βαθμοί (4-1) | 2 αγώνες

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5. ΟΦΗ – 4 βαθμοί (3-0) | 2 αγώνες

6. Άρης – 4 βαθμοί (2-1) | 2 αγώνες

7. ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (1-0) | 2 αγώνες

8. Ατρόμητος – 3 βαθμοί (1-1) | 2 αγώνες

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9. Καλαμάτα – 2 βαθμοί (3-3) | 3 αγώνες

10. Βόλος – 1 βαθμός (4-5) | 2 αγώνες

11. Μαρκό – 1 βαθμός (2-3) | 2 αγώνες

12. Κηφισιά – 1 βαθμός (2-4) | 2 αγώνες

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13. ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (1-5) | 2 αγώνες

14. Νίκη Βόλου – 0 βαθμοί (0-4) | 2 αγώνες

15. Νέστος Χρυσούπολης – 0 βαθμοί (0-5) | 2 αγώνες

16. Πανσερραϊκός – 0 βαθμοί (0-9) | 2 αγώνες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, συντάσσεται νέος, βοηθητικός πίνακας με συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτο κριτήριο είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων, ακολουθεί η καλύτερη επίθεση και στη συνέχεια η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. Άλλα κριτήρια περιλαμβάνουν τις περισσότερες νίκες, τις περισσότερες νίκες εκτός έδρας και, τέλος, τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Διαδικασία πρόκρισης και επόμενες αγωνιστικές

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της League Phase προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 έως 12 θα αγωνιστούν σε μονά παιχνίδια Play Off. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται υψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί απευθείας εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των Play Off και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης. Και σε αυτή τη φάση, οι αγώνες είναι μονοί, με γηπεδούχο την ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογία της League Phase, και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.

Οι επόμενες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής περιλαμβάνουν τα ζευγάρια Αστέρας AKTOR – Κηφισιά, Παναθηναϊκός – Άρης, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ, Βόλος Elabet – Ατρόμητος, Μαρκό – Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα και Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου. Για την 5η αγωνιστική έχουν οριστεί οι αγώνες ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, Άρης – Πανσερραϊκός, Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα – ΠΑΟΚ, Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, Νίκη Βόλου – Μαρκό, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ΟΦΗ – Βόλος Elabet.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta