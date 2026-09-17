Ο Εμμανουήλ Καραλής στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της καριέρας του. Η άνοδος αυτή τον φέρνει δύο θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη κατάταξη, όπου βρισκόταν στο νούμερο 7 πριν από δύο εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε επίσημα από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων.

Η εντυπωσιακή άνοδος του Καραλή στην κορυφή

Οι επιτυχίες του Εμμανουήλ Καραλή συνεχίζονται, με τον πολυαγαπημένο αθλητή να ανεβαίνει στο νούμερο πέντε της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή η θέση αποτελεί την υψηλότερη που έχει κατακτήσει ποτέ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στον χώρο του επί κοντώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων, ο «Μανόλο» βρέθηκε στο Νο 5, ανεβαίνοντας από το Νο 7 που κατείχε πριν από δύο εβδομάδες. Ο μέσος όρος των βαθμών του ανέρχεται στους 1.475, οι οποίοι προκύπτουν από τα πέντε καλύτερα αποτελέσματά του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Το επίτευγμα των βαθμών του Έλληνα πρωταθλητή

Το επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι πόντοι που τον ανέβασαν στην παγκόσμια κατάταξη συγκεντρώθηκαν κυρίως από τέσσερις δεύτερες θέσεις. Μόνο μία από τις πέντε κορυφαίες επιδόσεις του ήταν πρώτη θέση, αυτή στον φετινό τελικό του Diamond League.

Παρά αυτή την κατανομή των αποτελεσμάτων, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να βρεθεί σε υψηλότερη θέση από αθλητές που έχουν σημειώσει νίκες σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, ακόμα και από εκείνους που έχουν καταρρίψει παγκόσμια ρεκόρ.

Οι αθλητές που προηγούνται του Καραλή

Στην παγκόσμια κατάταξη, μόνο τέσσερις αθλητές βρίσκονται ψηλότερα από τον Εμμανουήλ Καραλή. Στην κορυφή βρίσκεται ο Μόντο Ντουπλάντις με συνολικά 1.561 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Ακολουθούν ο Βραζιλιάνος εμποδιστής Άλισον ντος Σάντος με 1.526 βαθμούς και ο Αμερικανός σπρίντερ Κένεθ Μπέναρεκ, ο οποίος έχει 1.494 βαθμούς και επωφελείται από δύο νίκες στο Ultimate Championship. Την τετράδα συμπληρώνει ο 400άρης Μπουσάνγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι από την Μποτσουάνα, με 1.483 βαθμούς.

Η ανοδική πορεία του Μίλτου Τεντόγλου

Σε πολύ υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος καταλαμβάνει την 22η θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους έχει συγκεντρώσει 1.402 πόντους, επιδεικνύοντας σταθερή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις.

Η ίδια ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων αναφέρει ότι ο Τεντόγλου ανέβηκε εφτά σκαλοπάτια σε σχέση με την κατάταξη του προηγούμενου 15νθημέρου. Επισημαίνεται επίσης ότι η θέση του θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη, αν είχε πετύχει υψηλότερη κατάταξη στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου είχε τερματίσει 11ος.

Οι κορυφαίες επιδόσεις του Τεντόγλου

Για τον υπολογισμό της κατάταξης του Μίλτου Τεντόγλου, λήφθηκαν υπόψη οι πέντε καλύτεροι αγώνες του. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι νίκες του στο Ultimate Championship, όπου πέτυχε άλμα 8.35 μέτρων, αποφέροντας 1.474 πόντους, καθώς και η νίκη του στο Μονακό με επίδοση 8.61 μέτρων, που του χάρισε 1.441 πόντους.

Επιπλέον, σημαντική ήταν η συνεισφορά των αγώνων του στη Σιαμέν και στη Ζυρίχη, όπου σημείωσε την ίδια επίδοση 8.46 μέτρων, συγκεντρώνοντας 1.378 και 1.376 πόντους αντίστοιχα. Τέλος, η δεύτερη θέση που κατέκτησε στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, με άλμα 8.40 μέτρων, του προσέθεσε 1.375 πόντους στην συνολική του βαθμολογία.

Με πληροφορίες από: Reader