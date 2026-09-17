Η μαζική κλήση παικτών του Παναθηναϊκού στις εθνικές ομάδες και η απόφαση του Ντέσερς

Σημαντικές απουσίες αναμένεται να αντιμετωπίσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, στο Κορωπί κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων. Συνολικά, δεκατέσσερις ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην πρώτη ομάδα ή βρίσκονται πέριξ αυτής, κλήθηκαν από τις χώρες τους για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ανάμεσα στις κλήσεις ξεχωρίζει η περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος έλαβε μία ιδιαίτερη απόφαση.

Οι κλήσεις στην πρώτη ομάδα

Ο Δανός τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν θα έχει στη διάθεσή του αρκετούς βασικούς παίκτες. Συγκεκριμένα, οι Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν κλήθηκαν από την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ο Πελίστρι συμπεριλήφθηκε στην πρώτη αποστολή της Ουρουγουάης υπό τον Ντιέγκο Φορλάν, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία θα ταξιδέψει για να αγωνιστεί με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Επιπλέον, δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι Τεττέη και Κυριακόπουλος, βρέθηκαν στις κλήσεις της εθνικής Ελλάδας. Τέλος, ο Ραστόντερ θα αγωνιστεί για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των παικτών που θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις του συλλόγου.

Οι κλήσεις στα μικρότερα κλιμάκια

Πέρα από τις κλήσεις στις πρώτες εθνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει και εκπροσώπηση σε μικρότερα κλιμάκια. Συνολικά, επτά νεαροί ποδοσφαιριστές του συλλόγου κλήθηκαν στις αντίστοιχες εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Ο Γιάγκουσιτς θα ενισχύσει την ομάδα Κ21 της Κροατίας. Στην εθνική Ελλάδας Κ21 κλήθηκαν οι Κάτρης και Κοντούρης, ενώ τέσσερις ακόμη παίκτες, οι Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής, θα φορέσουν τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας Κ17.

Η προσωπική απόφαση του Σίριλ Ντέσερς

Στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας συμπεριλήφθηκε και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς. Ωστόμως, ο Νιγηριανός στράικερ έλαβε την προσωπική απόφαση να μην λάβει μέρος στην προετοιμασία της εθνικής του ομάδας, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον προπονητή του.

Ο Ντέσερς εξήγησε στον ομοσπονδιακό τεχνικό των «σούπερ αετών», Έρικ Σελ, ότι επιθυμούσε να παραμείνει στην Αθήνα. Ο λόγος της απόφασής του ήταν ότι δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί. Ο Έρικ Σελ έκανε δεκτή την επιθυμία του ποδοσφαιριστή.

Με αυτή την κίνηση, ο Σίριλ Ντέσερς θέλησε να δείξει την εκτίμησή του προς τον Παναθηναϊκό για τη στήριξη που του παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια των ατυχιών του. Η επιθυμία του ήταν να παραμείνει στην Ελλάδα και να δουλέψει εντατικά, προκειμένου να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αξιολόγηση Σαλάχ-Εντίν από το Μαρόκο

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, ο βοηθός του προπονητή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου πραγματοποίησε επίσκεψη στη Λεωφόρο. Σκοπός της παρουσίας του ήταν να αξιολογήσει από κοντά την αγωνιστική κατάσταση του ποδοσφαιριστή Σαλάχ-Εντίν.

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου είχε εκφράσει την επιθυμία να καλέσει τον παίκτη για τα ερχόμενα ματς, κάτι που τελικά συνέβη. Η επίσκεψη του βοηθού προπονητή επιβεβαίωσε την πρόθεση για την κλήση του παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta