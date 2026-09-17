Πενιαρόγια: «Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι από τα καλύτερα τουρνουά»

Ο Ζοαν Πενιαρόγια, προπονητής της ομάδας, παρευρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου και προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας του. Ο προπονητής ευχαρίστησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την πρόσκληση και τόνισε τη μεγάλη σημασία του τουρνουά. Χαρακτήρισε μάλιστα τη διοργάνωση ως μία από τις καλύτερες, υπογραμμίζοντας τον υψηλό ανταγωνισμό που αναμένεται.

Οι δηλώσεις του Ζοαν Πενιαρόγια για το τουρνουά

Ο Ζοαν Πενιαρόγια εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της ομάδας του στο τουρνουά, δηλώνοντας: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ». Πρόσθεσε ότι η συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση είναι «πολύ σημαντική για εμάς», καθώς θα τους δοθεί η ευκαιρία να «ανταγωνιστούμε και να παίξουμε απέναντι σε πάρα πολύ σημαντικές ομάδες». Επανέλαβε τον χαρακτηρισμό του τουρνουά ως «ένα από τα καλύτερα».

Ο προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των αγώνων, καθώς η ομάδα βρίσκεται «μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της επίσημης σεζόν». Εξέφρασε την ελπίδα ότι το κοινό θα παρακολουθήσει «καλά παιχνίδια» κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την προετοιμασία της ομάδας και τους στόχους που έχουν τεθεί ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η προετοιμασία της ομάδας ενόψει της σεζόν

Σε ερώτηση σχετικά με την ετοιμότητα της ομάδας του και την επίτευξη της καλύτερης φόρμας, ο Ζοαν Πενιαρόγια απάντησε ότι «απέχουμε λίγο καιρό από την έναρξη της σεζόν». Διευκρίνισε ότι, αν και θα ήταν προτιμότερο να είχαν στη διάθεσή τους «2-3 εβδομάδες» επιπλέον προετοιμασίας, πιστεύει ότι η ομάδα βρίσκεται «σε καλό μομέντουμ».

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του επερχόμενου αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες». Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω αξιολόγηση της αγωνιστικής κατάστασης της ομάδας του. Η συμμετοχή στο τουρνουά προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για δοκιμές και βελτιώσεις.

Ο ρόλος του τουρνουά στην οικοδόμηση της ομάδας

Ο Ζοαν Πενιαρόγια εξέφρασε την πεποίθησή του πως το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πιστεύουμε και ελπίζουμε αυτό το τουρνουά, θα μπορέσει να χτίσει την ομάδα μας και τον χαρακτήρα μας». Αυτό υποδηλώνει ότι η διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς μια σειρά φιλικών αγώνων, αλλά ένα σημαντικό στάδιο στην οικοδόμηση της συνοχής και της αγωνιστικής ταυτότητας.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στον περιορισμένο χρόνο που απομένει μέχρι το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Η έλλειψη μεγάλου χρονικού περιθωρίου καθιστά το τουρνουά ακόμα πιο σημαντικό για την προετοιμασία και την προσαρμογή των παικτών ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι δηλώσεις του αρχηγού της Παρτίζαν

Με τη σειρά του, ο αρχηγός της Παρτίζαν, Βάνια Μαρίνκοβιτς, εξέφρασε επίσης την τιμή της συμμετοχής της ομάδας του στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Όπως δήλωσε, «είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά», τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους σε μια τέτοια διοργάνωση.

Ο Μαρίνκοβιτς επανέλαβε έναν στόχο που είχαν θέσει και «πριν από δύο χρόνια», δηλαδή να διαπιστώσουν «αν η ομάδα μας είναι έτοιμη». Πρόσθεσε ότι η ομάδα επιθυμεί να πραγματοποιήσει «καλά παιχνίδια» και να αξιολογήσει «σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε» αυτή τη χρονική στιγμή. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την προσδοκία για μια ουσιαστική δοκιμασία της αγωνιστικής τους ετοιμότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta