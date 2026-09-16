Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο ευρωπαϊκό του κάλεσμα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η αναμέτρηση αυτή βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» σε μια περίοδο αναπροσαρμογής, καθώς ψάχνουν τα πατήματά τους μετά την αλλαγή προπονητή. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα κοουτσάρει την ομάδα σε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αναλαμβάνει τα ηνία. Ο νέος προπονητής έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας στο πρόσφατο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδανικό για τον ίδιο και την ομάδα.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες γνώρισαν την ήττα με σκορ 1-0 από τους αξιόλογους Κρητικούς. Αυτό το αποτέλεσμα σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στην οποία ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ήδη στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας. Πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Ευρωπαϊκός στόχος και η σημασία του αποτελέσματος

Αυτή τη στιγμή, όλη η συγκέντρωση της ομάδας του Ολυμπιακού είναι στραμμένη στην επικείμενη ευρωπαϊκή της αναμέτρηση. Μετά το πέρας του αγώνα με τη Γιαγκελόνια, οι «ερυθρόλευκοι» θα στρέψουν ξανά το βλέμμα τους στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος.

Ο νέος προπονητής, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, βρίσκεται στη διαδικασία να γνωρίσει καλύτερα την ομάδα του και τους παίκτες. Για την τρέχουσα περίοδο, αυτό που μετράει περισσότερο για τον Ολυμπιακό είναι το αποτέλεσμα. Η ομάδα θέλει να αποδείξει την ανωτερότητά της έναντι της Γιαγκελόνια και καλείται να το κάνει αυτό από το ξεκίνημα του αγώνα.

Αγωνιστικά δεδομένα και η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ

Ένας σοβαρός τραυματισμός του Ελ Κααμπί ανάγκασε τον προπονητή Αλγκουαθίλ να συμπεριλάβει τον Γιάρεμτσουκ στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» σχεδιάζουν να κινηθούν για την απόκτηση ενός επιθετικού, ο οποίος όμως θα έχει δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ουκρανός επιθετικός, αφού ενεργοποιήθηκε και πάλι, έχει λάβει χρόνο συμμετοχής τόσο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ όσο και σε αυτή με τον Βόλο. Ο Γιάρεμτσουκ αναζητά ένα γκολ που θα του προσφέρει την απαραίτητη ψυχολογία για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η Γιαγκελόνια και οι φιλοδοξίες της στον Πειραιά

Οι φιλοξενούμενοι από τη Γιαγκελόνια κατάφεραν να κάνουν την έκπληξη στα προκριματικά της διοργάνωσης, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ισχυρή Ρέιντζερς. Η πολωνική ομάδα έχει ήδη δώσει επτά παιχνίδια για το πρωτάθλημά της, καταγράφοντας τέσσερις νίκες και τρεις ήττες.

Η Γιαγκελόνια επιθυμεί να πραγματοποιήσει μία ακόμη έκπληξη στην έδρα του Ολυμπιακού, στον Πειραιά. Ωστόσο, οι παίκτες της γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους ένα αρκετά δύσκολο έργο. Η ομάδα θεωρείται το αουτσάιντερ της αναμέτρησης και μένει να φανεί η απόδοσή της και στον αγωνιστικό χώρο.

Στοιχηματικές επιλογές για την αναμέτρηση

Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, προσφέρονται διάφορες στοιχηματικές επιλογές. Η απόδοση για τον άσο στο ημίχρονο βρίσκεται στο 1.84 στη Novibet. Επίσης, η απόδοση για το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Γιάρεμτσουκ απέναντι στη Γιαγκελόνια είναι στο 1.91, επίσης στη Novibet.

Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα. Αυτές περιλαμβάνουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta