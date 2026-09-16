Ο Χρήστος Κόντης για την πρεμιέρα του ΟΦΗ στο Europa League: «Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της έναρξης των αγώνων της League Phase του Europa League. Η κρητική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο, σε μια αναμέτρηση που σηματοδοτεί την πρεμιέρα της ευρωπαϊκής της πορείας. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων μίλησε για τη φανταστική πορεία της ομάδας του και έθεσε τους στόχους για την ευρωπαϊκή της παρουσία.

Ιστορική στιγμή και φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί στόχοι

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου χαρακτηρίζοντας το επερχόμενο παιχνίδι ως ένα ιστορικό γεγονός για τον ΟΦΗ, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη του σημασία για ολόκληρο τον σύλλογο. Για τα μέλη της ομάδας, όπως δήλωσε, η συμμετοχή στη League Phase του Europa League αποτελεί μια σειρά οκτώ αγώνων, στους οποίους είναι επιτακτική η συλλογή αρκετών βαθμών.

Ο βασικός στόχος που τέθηκε από τον προπονητή είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο κ. Κόντης τόνισε ότι δεν υπάρχει πίεση, καθώς η ομάδα έχει μοχθήσει πολύ για να φτάσει σε αυτό το σημείο και βρίσκεται δίκαια εδώ. Επεσήμανε την ανάγκη να απολαύσουν αυτή την εμπειρία, να καταφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να καταθέσουν ψυχή στον αγωνιστικό χώρο και να αποδείξουν ότι η παρουσία τους στην Ευρώπη είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

Η πρόκληση της Χόφενχαϊμ

Αναφερόμενος στον αντίπαλο, τη Χόφενχαϊμ, ο τεχνικός του ΟΦΗ την περιέγραψε ως μια πολύ καλή ομάδα, με μακρά και σταθερή παρουσία στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η Χόφενχαϊμ βρίσκεται στην Bundesliga εδώ και 18 χρόνια και έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε ομίλους του Champions League, στοιχεία που την καθιστούν έναν ισχυρό και έμπειρο αντίπαλο.

Ο κ. Κόντης αναγνώρισε ότι πριν την έναρξη του αγώνα, η Χόφενχαϊμ μπορεί να θεωρείται το φαβορί. Ωστόσο, υπογράμμισε τη φιλοσοφία του ότι όταν ξεκινάει το παιχνίδι, αγωνίζονται 11 παίκτες από κάθε πλευρά, και ο ΟΦΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να παίξει με όλες του τις δυνάμεις.

Η ταυτότητα του ΟΦΗ και η τακτική προσέγγιση

Ο προπονητής ανέλυσε τα κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της Χόφενχαϊμ, τα οποία περιλαμβάνουν την υψηλή ένταση, τον δυναμισμό, τις συνεχείς υψηλές πιέσεις και τα ασταμάτητα τρεξίματα των παικτών της. Από την πλευρά του ΟΦΗ, ο κ. Κόντης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν πρόκειται να αλλάξει την αγωνιστική της ταυτότητα και τον τρόπο παιχνιδιού που την έχει φέρει μέχρι εδώ.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν στο τακτικό τους πλάνο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να σταθεί επάξια απέναντι σε έναν τόσο καλό αντίπαλο, βγάζοντας την ίδια ένταση, καταθέτοντας ψυχή, κάνοντας καλή άμυνα και πιέζοντας σωστά. Ο στόχος είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους και δίνοντας στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να προσφέρει την απαιτούμενη ώθηση και ένταση.

Η επιδίωξη της νίκης και η σημασία του χαρακτήρα

Ο Χρήστος Κόντης εξέφρασε την ξεκάθαρη θέση ότι ο στόχος σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να είναι η νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου, καθώς «αν δεν έχεις στόχο τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο». Υπογράμμισε ότι η σοβαρότητα, το ομαδικό πνεύμα, η σκληρή δουλειά των παικτών, η αυταπάρνηση και ο χαρακτήρας τους είναι στοιχεία που τους έχουν φέρει μέχρι εδώ και τα θεωρεί εξαιρετικά σημαντικά, όπως και την προσωπικότητα που βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο προπονητής δήλωσε ότι η ομάδα θα χρειαστεί θάρρος για να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο εντός αγωνιστικού χώρου. Προσωπικά, ο κ. Κόντης εξέφρασε την επιθυμία να φτάσουν στους 9, 10 ή 11 βαθμούς στη διοργάνωση. Ωστόσο, τόνισε ότι αρχικά πρέπει να ξεκινήσουν πετυχαίνοντας τους πρώτους πόντους, είτε έναν είτε τρεις, με την προσωπική του προτίμηση να είναι οι τρεις. Κατέληξε τη δήλωσή του λέγοντας ότι θέλει ο ΟΦΗ να «κάνει θόρυβο στην Ευρώπη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta