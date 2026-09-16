Ο Σάσα Τζνέλαρ ο πιο ακριβός παίκτης στην ιστορία του αρμενικού ποδοσφαίρου

Ο Σάσα Τζνέλαρ, ένας ποδοσφαιριστής με σημαντική πορεία σε ευρωπαϊκά γήπεδα και πέρασμα από τον Ολυμπιακό, αποτελεί πλέον τον πιο ακριβό παίκτη στην ιστορία του αρμενικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα Νόα προχώρησε στην απόκτησή του, δαπανώντας ένα ποσό που τον τοποθετεί στην κορυφή των μεταγραφικών ρεκόρ της χώρας.

Ο Σέρβος μέσος θα συνεργαστεί ξανά με τον Πάμπλο Γκαρσία, έναν προπονητή που είναι επίσης γνώριμος στο ελληνικό φίλαθλο κοινό. Η είδηση της μεταγραφής του έχει προκαλέσει εκτεταμένα σχόλια στα αρμενικά ΜΜΕ, καθώς το ύψος του ποσού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τα δεδομένα του πρωταθλήματος.

Η μεταγραφή που έσπασε τα ρεκόρ στην Αρμενία

Η απόκτηση του Σάσα Τζνέλαρ από τη Νόα ανακοινώθηκε επίσημα, με την αρμενική ομάδα να πραγματοποιεί μια ιδιαίτερα δαπανηρή κίνηση. Σύμφωνα με τα αρμενικά δημοσιεύματα, το κόστος της μεταγραφής του 31χρονου μέσου ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό καθιστά τον Τζνέλαρ τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί ποτέ στο πρωτάθλημα της Αρμενίας, δημιουργώντας «χαμό» στα ΜΜΕ της χώρας. Η επένδυση της Νόα στον Σέρβο παίκτη δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το αρμενικό ποδόσφαιρο.

Συνεργασία με τον Πάμπλο Γκαρσία

Ο Σάσα Τζνέλαρ θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Γκαρσία στη Νόα, δημιουργώντας ένα δίδυμο που φέρνει μνήμες από τα ελληνικά γήπεδα. Ο Ουρουγουανός προπονητής αναλαμβάνει έναν παίκτη με εμπειρία και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ομάδας του.

Ο 31χρονος Σέρβος μέσος, με την εμπειρία του και την ικανότητά του στο κέντρο, αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα σχέδια του Πάμπλο Γκαρσία, προσφέροντας λύσεις και ποιότητα στην ομάδα της Αρμενίας.

Το πέρασμα από τον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Τζνέλαρ είναι ένα όνομα γνώριμο για τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς είχε μετακομίσει στον Ολυμπιακό το 2015. Η μεταγραφή του στους Πειραιώτες είχε γίνει από την ΟΦΚ Βελιγραδίου, σηματοδοτώντας το πέρασμά του από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Τζνέλαρ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2015/16. Αυτή η επιτυχία αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του, πριν συνεχίσει την πορεία του σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Η πορεία του σε ευρωπαϊκά γήπεδα

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Τζνέλαρ συνέχισε την καριέρα του σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη Μαγιόρκα, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Παρτίζαν, όπου είχε μια σημαντική παρουσία.

Η πορεία του περιλάμβανε επίσης θητείες σε ρωσικές ομάδες, όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Ζενίτ. Αργότερα, επέστρεψε στην Παρτίζαν, επιβεβαιώνοντας την αξία του και την εμπειρία που είχε αποκτήσει. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα Σερβίας και δύο Κύπελλα Ρωσίας, προσθέτοντας σημαντικούς τίτλους στο βιογραφικό του.

Διεθνείς διακρίσεις και συμμετοχές

Ο Σάσα Τζνέλαρ έχει και διεθνείς διακρίσεις στο ενεργητικό του. Πριν από έντεκα χρόνια, το 2015, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο U20, μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα του.

Επιπλέον, ο Σέρβος μέσος έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές με την ανδρική εθνική ομάδα της Σερβίας, αποδεικνύοντας την αξία του και σε επίπεδο εκπροσώπησης της χώρας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta