Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισούμα

Ο Ίβες Μπισούμα βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ο Άγιαξ ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 30χρονος μέσος, ο οποίος ήταν χωρίς ομάδα από το τέλος της περασμένης σεζόν, υπέγραψε συμβόλαιο με την ολλανδική ομάδα του Άμστερνταμ. Η συμφωνία έρχεται τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ.

Η επίσημη ανακοίνωση του Άγιαξ

Ο Άγιαξ έκανε γνωστή τη συμφωνία με τον Ίβες Μπισούμα, επιβεβαιώνοντας έτσι την ένταξη του Ιβοριανού χαφ στο δυναμικό του συλλόγου. Η ομάδα του Άμστερνταμ καλωσόρισε τον παίκτη, ο οποίος μετακομίζει στην Ολλανδία για να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία μετά την περίοδο που παρέμεινε χωρίς ομάδα.

Η ανακοίνωση του Άγιαξ σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους, με τον Μπισούμα να εντάσσεται άμεσα στις τάξεις του. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης ένα μήνυμα καλωσορίσματος, αναφέροντας «Welcome to Ajax, welcome to Amsterdam. Ajax has reached an agreement with Yves Bissouma!». Το μήνυμα αυτό συνοδευόταν από τη σημαία του Μάλι, αν και το κείμενο της πηγής αναφέρει τον παίκτη ως Ιβοριανό.

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 30χρονος μέσος με τον Άγιαξ έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Αυτή η συμφωνία προσφέρει στον Μπισούμα την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά σε υψηλό επίπεδο μετά την περίοδο που παρέμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν για την ανανέωσή του για ακόμη έναν χρόνο. Αυτή η πρόβλεψη δίνει τη δυνατότητα στην ολλανδική ομάδα να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον παίκτη πέρα από την τρέχουσα σεζόν, εφόσον κριθεί αναγκαίο και επιθυμητό από αμφότερες τις πλευρές.

Η δήλωση του τεχνικού διευθυντή Τζόρντι Κρόιφ

Ο τεχνικός διευθυντής του Άγιαξ, Τζόρντι Κρόιφ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόκτηση του Ίβες Μπισούμα. Ο Κρόιφ τόνισε την εμπειρία και τις ικανότητες του νέου αποκτήματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσθήκης του στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Τζόρντι Κρόιφ ανέφερε: «Πήραμε έναν έμπειρο παίκτη, που ξέρει τι χρειάζεται για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί να αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις και ελπίζουμε να είναι σύντομα διαθέσιμος». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την προσδοκία της διοίκησης για άμεση ενσωμάτωση και συνεισφορά του Μπισούμα.

Η προηγούμενη πορεία του Ιβοριανού χαφ

Πριν την ένταξή του στον Άγιαξ, ο Ίβες Μπισούμα είχε μείνει χωρίς ομάδα για περίπου τρεις μήνες, από το τέλος της περασμένης σεζόν, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό στην καριένα του. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Τότεναμ, στην οποία είχε μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2022.

Πριν την παρουσία του στους «Σπερς», ο Μπισούμα είχε αγωνιστεί στην Μπράιτον, όπου είχε αναπτύξει το παιχνίδι του και είχε ξεχωρίσει. Η εμπειρία του από την Premier League, ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θεωρείται σημαντικό προσόν για τη νέα του ομάδα.

Ο χρόνος του Μπισούμα στην Τότεναμ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Τότεναμ, ο Ίβες Μπισούμα κατέγραψε συνολικά 111 συμμετοχές. Αυτές οι συμμετοχές σημειώθηκαν σε διάστημα τεσσάρων ετών, όπως αναφέρεται στην πηγή, παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή του στην Τότεναμ έγινε το καλοκαίρι του 2022.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 30χρονος μέσος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής με τους «Σπερς». Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε μόλις 11 παιχνίδια, όλα στο πλαίσιο της Premier League, πριν την αποχώρησή του από τον σύλλογο του Λονδίνου και την αναζήτηση νέας ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta