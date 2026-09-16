Η απολογιστική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου προκαλεί αντιδράσεις

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Ευάγγελος Λιόλιος, πραγματοποιεί αυτή την ώρα μια «υβριδική» συνέντευξη Τύπου, η οποία έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του Τύπου. Η διαδικασία αυτή, που μεταδίδεται ζωντανά, διεξάγεται υπό τη σκιά πρόσφατων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, κυρίως της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία βαραίνει το κλίμα.

Η «υβριδική» μορφή και οι αντιδράσεις

Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου χαρακτηρίζεται ως «υβριδική» και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με αποκορύφωμα τη σκληρή ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών έκανε λόγο για αποκλεισμούς δημοσιογράφων και άμεσο πλήγμα στην ενημέρωση των πολιτών, αμφισβητώντας τη διαφάνεια της διαδικασίας που επιλέχθηκε.

Ο ισχυρός άνδρας της Ομοσπονδίας επέλεξε να μην προχωρήσει σε μια ανοιχτή συνέντευξη Τύπου με ελεύθερη παρουσία ρεπόρτερ, όπως συνηθίζεται. Αντίθετα, δημιούργησε ένα αυστηρά κλειστό πάνελ, απευθύνοντας προσωπικές προσκλήσεις σε μόλις έξι εκπροσώπους του Τύπου, γεγονός που αποτέλεσε την κύρια αιτία των διαμαρτυριών και των αντιδράσεων από το δημοσιογραφικό κόσμο.

Τα πρόσωπα του πάνελ

Το κλειστό πάνελ των δημοσιογράφων που συμμετέχουν στη διαδικτυακή μετάδοση αποτελείται από έξι έμπειρους και έγκυρους εκπροσώπους του Τύπου, με εξειδίκευση στο μπάσκετ. Αυτοί οι δημοσιογράφοι έχουν προσκληθεί προσωπικά από την Ομοσπονδία για να θέσουν ερωτήσεις στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο.

Συγκεκριμένα, το πάνελ των δημοσιογράφων αποτελείται από τους Βασίλη Σκουντή (ΣΚΑΪ), Γιώργο Τραπεζανίδη (ΕΡΤ), Αντώνη Καλκαβούρα (GAZZETTA), Γρηγόρη Παπαβασιλείου (NOVA / ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ), Σπύρο Καβαλιεράτο (SPORT 24) και Άρη Μπάρκα (EUROHOOPS / MAGENTA TV). Ο λόγος, στη συνέχεια, θα περάσει σε αυτούς για τις ερωτήσεις που θα θέλουν να θέσουν για όλα τα δρώμενα της επικαιρότητας στο μπάσκετ.

Το πλαίσιο της απολογίας και ο προγραμματισμός

Η συνέντευξη πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την πρώτη από τις δύο εκλογικές νίκες της νυν διοίκησης της ΕΟΚ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος αναμένεται να προβεί σε μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη, παρουσιάζοντας το έργο της θητείας του.

Ενώπιον των έξι δημοσιογράφων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα αναφερθεί σε όλα όσα έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα, δηλαδή στα πεπραγμένα της διοίκησης. Επιπλέον, θα παρουσιάσει όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης, πριν τεθεί στη διάθεσή τους για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Η σκιά των πρόσφατων εξελίξεων

Το κλίμα στο ελληνικό μπάσκετ βαραίνει από τη σκιά της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει ένα τεταμένο περιβάλλον, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει και τις τοποθετήσεις του προέδρου της ΕΟΚ, καθώς η συνέντευξη πραγματοποιείται με αυτή τη σκιά.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν είναι το εάν ο Βαγγέλης Λιόλιος θα τοποθετηθεί για τις πρόσφατες εξελίξεις. Συγκεκριμένα, αναμένεται να φανεί αν θα αναφερθεί στο πόρισμα της ΕΕΑ που αφορά τον ίδιο και τον Προμηθέα, καθώς και στις εντονότατες διαμαρτυρίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με τις διαιτησίες των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ζωντανή μετάδοση της διαδικασίας

Η απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου μεταδίδεται ζωντανά μέσω live streaming. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία μέσα από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube, όπου ο πρόεδρος της ΕΟΚ προχωρά στον απολογισμό των πεπραγμένων του και στον προγραμματισμό για το μέλλον.

Η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16/9 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής της. Η ζωντανή μετάδοση επιτρέπει την παρακολούθηση των τοποθετήσεων και των απαντήσεων του προέδρου της ΕΟΚ, παρά τον κλειστό χαρακτήρα του πάνελ των δημοσιογράφων που συμμετέχουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis