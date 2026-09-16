Το «παράθυρο» των ελεύθερων παικτών παραμένει ανοιχτό για τις ελληνικές ομάδες

Η μεταγραφική περίοδος για τις ελληνικές ομάδες ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να πραγματοποιεί μία από τις τελευταίες κινήσεις του, αποκτώντας τον Μάριους έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σαμσουνσπόρ. Ωστόσο, η δυνατότητα για περαιτέρω ενισχύσεις δεν έχει εξαντληθεί πλήρως, καθώς οι σύλλογοι της ελληνικής λίγκας μπορούν να συνεχίσουν να ενισχύονται με ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε καθεστώς ελεύθερης μεταγραφής, έχοντας προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό το «παράθυρο» προσφέρει ευκαιρίες για την απόκτηση ποιοτικών λύσεων σε όλες τις γραμμές.

Το «παράθυρο» των ελεύθερων παικτών

Μετά την 15η Σεπτεμβρίου, οπότε και έπεσε η αυλαία της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, οι ομάδες στρέφουν το βλέμμα τους σε μια διαφορετική δεξαμενή ταλέντων. Η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών προσφέρει μια πληθώρα επιλογών για όλα τα «γούστα» και τα μπάτζετ, καλύπτοντας ανάγκες από την άμυνα μέχρι την επίθεση.

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παίκτες που δεν δεσμεύονται με συμβόλαιο, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία για ενίσχυση του ρόστερ τους. Το Gazzetta έχει ξεχωρίσει ορισμένες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τον «αλμυρό» Σάντσο μέχρι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας όπως ο Ονιεκούρου, ο Ρενάτο και ο Σαλσίδο.

Προσθήκες στην άμυνα: Από μπακ μέχρι στόπερ

Η λίστα των ελεύθερων παικτών περιλαμβάνει αρκετά ονόματα με σημαντική εμπειρία και ποιότητα στην αμυντική γραμμή. Στη θέση του αριστερού μπακ, διαθέσιμοι είναι ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο, 29 ετών, ο Ραφαέλ Γκερέρο, 32 ετών, και ο Τίρελ Μαλάσια, 27 ετών. Αυτοί οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν λύσεις τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά, ενισχύοντας την αριστερή πτέρυγα.

Για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Ντάνι Καρβαχάλ, 34 ετών, αποτελεί μια επιλογή με μεγάλη εμπειρία. Στο κέντρο της άμυνας, ο Νταβίντ Αλάμπα, 34 ετών, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερό μπακ, ο Άνταμ Γουέμπστερ, 31 ετών, και ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι, 38 ετών, είναι διαθέσιμοι για ομάδες που αναζητούν ενίσχυση στην καρδιά της άμυνας.

Επιλογές για το κέντρο: Ποικιλία σε χαφ

Στη μεσαία γραμμή, οι επιλογές είναι επίσης πολλές και ποικίλες, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Για τη θέση του δεξιού χαφ, ο Κρέπιν Ντιάτα, 27 ετών, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Στο αμυντικό χαφ, ο Μοατασέμ Αλ-Μουσράτι, 30 ετών, ο Αμπντουλαγιέ Ντουκουρέ, 33 ετών, ο Τανγκί Ντομπελέ, 29 ετών, και ο Μοχάμεντ Ελνένι, 34 ετών, προσφέρουν λύσεις για την ανασταλτική λειτουργία και τη διαχείριση του χώρου.

Επιπλέον, για τη θέση του κεντρικού μέσου, διαθέσιμοι είναι ο Πολ Πογκμπά, 33 ετών, ο Ρενάτο Σάντσες, 29 ετών, ο Μαχμούντ Νταχούντ, 30 ετών, και ο Ολιβιέ Ντσάμ, 30 ετών. Ο Γιασίν Μπενζιά, 32 ετών, μπορεί να καλύψει τη θέση του μεσοεπιθετικού, προσφέροντας δημιουργία και απειλή στην αντίπαλη εστία.

Ποιοτικές λύσεις στην επίθεση: Από Σάντσο μέχρι Ονιεκούρου

Η επιθετική γραμμή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, με ονόματα που μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας. Στη θέση του εξτρέμ, ο «αλμυρός» Τζέιντον Σάντσο, 26 ετών, ο Ριγιάντ Μαχρέζ, 35 ετών, ο Γουίλφριντ Ζάχα, 33 ετών, ο Ραχίμ Στέρλινγκ, 31 ετών, ο Φρανσουά Καμάνο, 30 ετών, ο Χένρι Ονιεκούρου, 29 ετών, και ο Άντναν Γιανουζάι, 31 ετών, είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν ταχύτητα και σκοράρισμα από τα πλάγια.

Για την κορυφή της επίθεσης, οι επιλογές περιλαμβάνουν τους Μάουρο Ικάρντι, 33 ετών, Άντονι Μαρσιάλ, 30 ετών, Χοσέλου, 36 ετών, Έντι Σαλσίδο, 24 ετών, και Ντάνι Ινγκς, 34 ετών. Μεταξύ αυτών, ο Χένρι Ονιεκούρου, ο Ρενάτο Σάντσες και ο Έντι Σαλσίδο είναι παίκτες που φέρονται να γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, καθιστώντας τους πιθανώς πιο εύκολες επιλογές προσαρμογής για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta