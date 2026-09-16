Ο Σεσκ Φάμπρεγας στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα μετά την επιτυχία του στην Κόμο

Ο Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστής της Κόμο μετά τη σεζόν 2022/2023, έχει εξελιχθεί ραγδαία σε έναν από τους προπονητές που βρίσκονται στο ραντάρ της Μπαρτσελόνα για το μέλλον της τεχνικής της ηγεσίας. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να οδηγήσει την ιταλική ομάδα από τη Serie B μέχρι και στην ιστορική πρόκριση στο Champions League. Η εντυπωσιακή του πορεία στη Λομβαρδία έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Μπαρτσελόνα να έχει ήδη προχωρήσει σε πρώτη επίσημη επαφή μαζί του.

Η μετάβαση από ποδοσφαιριστής σε προπονητής

Ο Σεσκ Φάμπρεγας, μετά την ολοκλήρωση της πλούσιας αγωνιστικής του καριέρας με την Κόμο το 2023, δεν αποχώρησε από την περιοχή της Λομβαρδίας. Αντιθέτως, επέλεξε να παραμείνει στον ίδιο σύλλογο και να ξεκινήσει άμεσα την προπονητική του πορεία. Αρχικά, ανέλαβε την ευθύνη για την ανάπτυξη των νέων παικτών της ομάδας, δείχνοντας από νωρίς την αφοσίωσή του στο μέλλον και την εξέλιξη των ταλέντων του συλλόγου.

Στη συνέχεια, ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας, όταν αυτή αγωνιζόταν στη Serie B, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Αργότερα, διετέλεσε βοηθός του Οσιάν Ρόμπερτς. Τελικά, τον Ιούλιο του 2024, ο Φάμπρεγας ανέλαβε ο ίδιος τα ηνία της Κόμο ως πρώτος προπονητής, σηματοδοτώντας την πλήρη ανάληψη των ευθυνών της ομάδας και την έναρξη μιας νέας εποχής.

Η εκτόξευση της Κόμο υπό την καθοδήγησή του

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, ο Σεσκ Φάμπρεγας κατάφερε να μεταμορφώσει την Κόμο, μια ομάδα που μόλις είχε προβιβαστεί στη Serie A, σε ένα σύνολο ικανό να διεκδικήσει μια θέση στο Champions League. Η πορεία της ομάδας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς στην πρώτη της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας, τερμάτισε στη 10η θέση του πρωταθλήματος. Η Κόμο προκάλεσε θετικές εντυπώσεις με το σύγχρονο στυλ παιχνιδιού της και την αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητά της στον αγωνιστικό χώρο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η ομάδα από την άλλη πλευρά της λίμνης συνέχισε την ανοδική της πορεία με αμείωτο ρυθμό, καταφέρνοντας να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Αυτή η ιστορική επίδοση της εξασφάλισε την πρόκριση στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ισπανός τεχνικός έχει βασίσει το επιτυχημένο πρότζεκτ του στην ανάδειξη και εξέλιξη νέων, λιγότερο γνωστών παικτών, τους οποίους αναπτύσσει συστηματικά και μεθοδικά.

Το ενδιαφέρον από μεγάλους συλλόγους και η Μπαρτσελόνα

Η εξαιρετική δουλειά που έχει επιτελέσει ο Φάμπρεγας στην ομάδα του Τάσου Δουβίκα έχει γίνει αντιληπτή και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Δημοσιεύματα κατά καιρούς έχουν αναφέρει το έντονο ενδιαφέρον για τον 39χρονο τεχνικό, με το όνομά του να συνδέεται κυρίως με κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από την καταλανική «Sport», η πρώτη ουσιαστική επαφή με την Μπαρτσελόνα πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ο Φάμπρεγας επικοινώνησε με εκπροσώπους των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι του μετέφεραν ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του συλλόγου τον ενημέρωσε ότι βρίσκεται μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται σοβαρά για τη μελλοντική θέση του προπονητή, μόλις ολοκληρωθεί η θητεία του νυν τεχνικού, Χάνσι Φλικ.

Το μήνυμα των «μπλαουγκράνα» και το ρεκόρ του Φάμπρεγας

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής επικοινωνίας, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ζήτησε ρητά από τον Σεσκ Φάμπρεγας, προτού εξετάσει οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή προχωρήσει σε άλλη κίνηση στην προπονητική του καριέρα, να επικοινωνήσει πρώτα με τον καταλανικό σύλλογο. Αυτό υποδηλώνει την προτεραιότητα και τη σοβαρότητα που δίνουν οι «μπλαουγκράνα» στην περίπτωσή του για την τεχνική τους ηγεσία στο άμεσο μέλλον.

Μέχρι στιγμής, ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει καθοδηγήσει την Κόμο σε συνολικά 88 αγώνες. Το εντυπωσιακό προπονητικό του ρεκόρ περιλαμβάνει 41 νίκες, 23 ισοπαλίες και 24 ήττες, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την επιτυχημένη του θητεία στον πάγκο της ιταλικής ομάδας και την ικανότητά του να φέρνει σημαντικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Athletiko