Ο Δημήτρης Ράλλης για την αναμέτρηση Ολυμπιακού - Γιαγκελόνια: «Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το Καραϊσκάκης»

Η ευρωπαϊκή δράση ξεκινά για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να υποδεχθούν την πολωνική Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του League Phase του Europa League. Στην ομάδα της Πολωνίας αγωνίζονται δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Δημήτρης Ράλλης και ο Τόλης Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους «ερυθρολεύκους» στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Δημήτρης Ράλλης, παρότι αρχικά συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της Γιαγκελόνια, τελικά έμεινε εκτός, ωστόσο μίλησε για την προσεχή αναμέτρηση, παρέχοντας πληροφορίες για την πολωνική ομάδα και την πορεία της μέχρι τους ομίλους.

Η πορεία της Γιαγκελόνια στην Ευρώπη

Για να φτάσει η Γιαγκελόνια μέχρι το «Γ. Καραϊσκάκης» και τη φάση των ομίλων του Europa League, χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μια αξιόλογη πορεία. Η πολωνική ομάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του εγχώριου πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τα προκριματικά της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στον τρίτο προκριματικό γύρο, η Γιαγκελόνια αντιμετώπισε τη Ρέιντζερς, σε μια αναμέτρηση που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Η πολωνική ομάδα κατάφερε να αποσπάσει νίκη με 2-1 και ισοπαλία 1-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Στη συνέχεια, στα play-offs, τέθηκε αντιμέτωπη με την Ιμπέρια, όπου επικράτησε με σκορ 4-0 και 2-1, πανηγυρίζοντας έτσι την είσοδό της στη League Phase.

Η παρουσία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών

Στο ρόστερ της Γιαγκελόνια βρίσκονται δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο Δημήτρης Ράλλης και ο Τόλης Κωνσταντόπουλος. Ο Τόλης Κωνσταντόπουλος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ ο Δημήτρης Ράλλης, παρότι αρχικά ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, τελικά έμεινε εκτός.

Ο 21χρονος φορ, Δημήτρης Ράλλης, έχει καταγράψει πέντε γκολ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον πολωνικό σύλλογο. Η συνεισφορά του ήταν σημαντική στην περσινή πορεία της ομάδας. Ωστόσο, τη φετινή σεζόν, φαίνεται ότι δεν αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του προπονητή του, ενώ το καλοκαίρι βρέθηκε κοντά στην αποχώρηση, αλλά ένα ντόμινο εξελίξεων τον κράτησε στην Πολωνία.

Οι αντιδράσεις στην κλήρωση και το αγωνιστικό προφίλ

Ο Δημήτρης Ράλλης μίλησε για το πώς υποδέχθηκαν στην Γιαγκελόνια την κλήρωση με τον Ολυμπιακό. Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη αντίδραση από την ομάδα, με εξαίρεση τον ίδιο και τον Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι χάρηκαν πολύ. Ο Ράλλης χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως «μεγάλη ομάδα και έναν μεγάλο αντίπαλο».

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό προφίλ της Γιαγκελόνια, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής τόνισε ότι η ομάδα προσπαθεί πάντα να παίζει το δικό της παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή έδρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολωνική ομάδα έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας και προσπαθεί να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Ο Ράλλης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ένας ή δύο παίκτες που ξεχωρίζουν, αλλά πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια, με την ποιότητα της ομάδας να την καθιστά επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο.

Το κλίμα στην ομάδα ενόψει του αγώνα

Αναφορικά με το κλίμα που επικρατεί στην Γιαγκελόνια ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Ράλλης περιέγραψε την κατάσταση ως «calm». Όπως εξήγησε, γενικά δεν υπάρχει άγχος στην ομάδα πριν από τα παιχνίδια και δεν θα αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση με τους «ερυθρολεύκους» διαφορετικά από άλλες.

Οι παίκτες της Γιαγκελόνια έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται σε δυνατές έδρες και απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, καθώς και να παίζουν ανά τρεις με τέσσερις ημέρες. Αυτή η εμπειρία συμβάλλει στην ηρεμία και τη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει της πρεμιέρας του Europa League στο Φάληρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta