Το Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026 επιστρέφει δυναμικά στη Χαλκιδική από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026

Το κορυφαίο τουρνουά γκολφ Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026 ανανεώνει το ραντεβού του με τους φίλους του αθλήματος, επιστρέφοντας στη Χαλκιδική από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο εμβληματικό Porto Carras Grand Resort, προσελκύοντας επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ανακοινώθηκε νέα παράταση για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με τους παραγωγούς να έχουν πλέον περιθώριο έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες, ενώ δόθηκε χρονική επέκταση και για τις μεταβιβάσεις.

Το κορυφαίο τουρνουά γκολφ επιστρέφει

Το Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026 διοργανώνεται για μία ακόμη χρονιά, με επίκεντρο το Porto Carras Golf και το Porto Carras Meliton Hotel. Οι εγκαταστάσεις αυτές τελούν υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αθλητικές υποδομές και μία ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στο μοναδικό γήπεδο γκολφ 18 οπών της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται σε έναν προορισμό που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με τη φιλοξενία. Το γήπεδο, με φόντο το Αιγαίο Πέλαγος και το όρος Ίταμος, έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και προσφέρει αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και υψηλά αγωνιστικά πρότυπα, καθιστώντας το έναν από τους κορυφαίους προορισμούς γκολφ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Διεθνής απήχηση και φιλοδοξίες

Η περσινή διοργάνωση, το 2025, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας συμμετοχές γκολφέρ από περισσότερες από 10 χώρες. Αυτό επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση του τουρνουά και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Χαλκιδικής ως ανερχόμενου προορισμού γκολφ.

Για το 2026, οι διοργανωτές ευελπιστούν σε μία εξαιρετική διοργάνωση. Το Porto Carras Grand Resort φιλοδοξεί να αποτελέσει το επίκεντρο του ελληνικού και διεθνούς γκολφ, προσφέροντας μία διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει τον αθλητισμό, την ποιοτική φιλοξενία και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής.

Πρόγραμμα και παράλληλες δράσεις

Το φετινό πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am / PGA of Greece Mini Tour 2026 είναι πλούσιο και περιλαμβάνει αγωνιστικές ημέρες τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες, με διοργανώσεις Pro-Am και Tour. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν επίσημες προπονήσεις για τους συμμετέχοντες.

Πέρα από τις αθλητικές δραστηριότητες, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει και κοινωνικές εκδηλώσεις, εμπειρίες γαστρονομίας και οινογνωσίας. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί μοναδικές δράσεις, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες.

Αστέρες του ποδοσφαίρου στο FootGolf

Για μία ακόμη χρονιά, το FootGolf επιστρέφει ως μία από τις πιο ξεχωριστές παράλληλες δράσεις του Porto Carras Pro-Am. Πρόκειται για μία συναρπαστική εμπειρία που συνδυάζει τη δυναμική του ποδοσφαίρου με την ακρίβεια του γκολφ, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά παγκόσμιους αστέρες και θρύλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών θα είναι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές με τη Γαλλία, Christian Karembeu και Éric Abidal, ο πρώην διεθνής με τη Νότια Αφρική, Pierre Issa, καθώς και οι πρωταθλητές Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας του 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Άγγελος Χαριστέας, Γιούρκας Σεϊταρίδης και Παντελής Καφές. Στο FootGolf θα συμμετάσχει επίσης ο διεθνής Πορτογάλος πρωταθλητής Vieirinha.

Παράταση για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Σε ένα διαφορετικό πεδίο, ανακοινώθηκε νέα παράταση για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Σεπτεμβρίου 2026. Η παράταση αυτή αφορά τις προθεσμίες για τις μεταβιβάσεις και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO.

Οι παραγωγοί έχουν πλέον περιθώριο μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μήνα για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που αφορούν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026. Αυτό είναι απαραίτητο εφόσον επιθυμούν να εξασφαλίσουν την προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως τις 31 Οκτωβρίου. Παράλληλα, δόθηκε χρονική επέκταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την υποβολή των σχετικών μεταβιβάσεων.

Αλλαγές και βελτιώσεις στην πλατφόρμα myAGRO

Οι αναπροσαρμογές στις προθεσμίες ανακοινώθηκαν από κοινού από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της ψηφιακής πλατφόρμας myAGRO και υλοποιούνται σε αγαστή συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις, διευκρινίζεται ότι η επέκταση της προθεσμίας καλύπτει τις εν ζωή μεταβιβάσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αντίστοιχες διαδικασίες λόγω κληρονομιάς, για θανάτους, μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ΕΑΕ 2026, γίνεται συστηματική καταγραφή και επίλυση των δυσλειτουργιών που αναφέρουν οι παραγωγοί, οι μελετητές και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Στόχος είναι η πλήρης απλοποίηση των βημάτων και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας.

Μία από τις πιο κρίσιμες αλλαγές αφορά την υποχρεωτική δήλωση των ΚΑΕΚ για τα αγροτεμάχια σε περιοχές όπου το Κτηματολόγιο είναι ήδη ενεργό. Το κατώτατο όριο γεωχωρικής ταύτισης των ψηφιοποιημένων εκτάσεων με τους δηλούμενους ΚΑΕΚ στο myAGRO έχει καθοριστεί στο 55%.

Σε αυτό το ποσοστό συνυπολογίζονται οι ΚΑΕΚ των οποίων οι ιδιοκτήτες επιβεβαιώνονται μέσω του Κτηματολογίου, αλλά και εκείνοι που δεν ταυτοποιούνται για δικαιολογημένους λόγους. Τέτοιοι λόγοι περιλαμβάνουν τη μη ολοκλήρωση της μεταγραφής ενός αγροτεμαχίου έπειτα από δωρεά, κληρονομιά ή αγοραπωλησία. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι περιπτώσεις ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Προκειμένου να αποτυπώνονται σωστά οι αιτίες μη ταυτοποίησης, η πλατφόρμα myAGRO θα δίνει πλέον στον παραγωγό τη δυνατότητα να επιλέγει τον ακριβή λόγο μέσα από μια έτοιμη λίστα. Αυτό επιτρέπει την ομαλή υποβολή της αίτησης και τον μετέπειτα έλεγχο των στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis