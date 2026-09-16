Δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές από το Τσαντ αγωνίστηκαν στην Ελλάδα

Ο Μάριους Μουαντιλμάντζι αποτελεί πλέον παίκτη του Ολυμπιακού, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή από το Τσαντ να μην είναι ο μοναδικός αθλητής από αυτή τη χώρα που έχει αγωνιστεί στα ελληνικά γήπεδα. Η μεταγραφή του 28χρονου σέντερ φορ ολοκληρώθηκε, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Ο Μουαντιλμάντζι έρχεται στην Ελλάδα με στόχο να καλύψει το κενό που άφησε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Η άφιξη του Μάριους Μουαντιλμάντζι στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Μάριους Μουαντιλμάντζι το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος σέντερ φορ εντάσσεται στο δυναμικό της πειραϊκής ομάδας, με την προσδοκία να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην επίθεση μετά την αποχώρηση του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Η μεταγραφή αυτή φέρνει έναν ακόμα διεθνή ποδοσφαιριστή από το Τσαντ στα ελληνικά γήπεδα, συνεχίζοντας μια μικρή παράδοση.

Ο Μουαντιλμάντζι φτάνει στην Ελλάδα μετά από μια επιτυχημένη τριετία στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σάμσουνσπορ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί, είχε μια αξιόλογη πορεία. Παράλληλα, είναι ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας του Τσαντ, με την οποία έχει καταγράψει 26 συμμετοχές και έχει πετύχει τέσσερα τέρματα. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την εμπειρία και την ικανότητά του στο σκοράρισμα, χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Ολυμπιακός.

Η πορεία του Ζοζέφ Να στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Πριν από την άφιξη του Μάριους Μουαντιλμάντζι, το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ήδη φιλοξενήσει έναν άλλο διεθνή ποδοσφαιριστή από το Τσαντ, τον Ζοζέφ Να. Ο Να αγωνίστηκε ανελλιπώς στην Ελλάδα για έξι χρόνια, από το 2020 μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φόρεσε τη φανέλα αρκετών ομάδων, αφήνοντας το στίγμα του σε διάφορες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο Ζοζέφ Να αγωνίστηκε διαδοχικά στον Ασπρόπυργο, στον Ολυμπιακό Βόλου, στην Κηφισιά, στη Νίκη Βόλου, στην Ηλιούπολη και στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Η πορεία του περιλάμβανε συμμετοχές σε πρωταθλήματα όπως η Super League 2 και η Γ' Εθνική, καθώς και αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας. Συνολικά, μέτρησε πάνω από 70 εμφανίσεις επί ελληνικού εδάφους, δείχνοντας τη συνεχή του παρουσία στα γήπεδα της χώρας. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Να έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο του στην Ελλάδα.

Διεθνείς συμμετοχές και η καταγωγή των παικτών

Ο Ζοζέφ Να, αν και γεννημένος στο Καμερούν, επέλεξε να εκπροσωπήσει το Τσαντ σε διεθνές επίπεδο. Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Τσαντ τέσσερις φορές, συμμετέχοντας σε επίσημες αναμετρήσεις. Η επιλογή αυτή, όπως και η παρουσία του Μάριους Μουαντιλμάντζι, αναδεικνύει την εκπροσώπηση της χώρας αυτής στο διεθνές ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση στα ελληνικά γήπεδα.

Το Τσαντ δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που φημίζονται για την ευρεία παραγωγή ποδοσφαιρικών ταλέντων σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φιλοξενήσει μόνιμα εκπροσώπους από το Τσαντ τα τελευταία χρόνια. Αυτή η σταθερή παρουσία, με τους Μάριους Μουαντιλμάντζι και Ζοζέφ Να, δείχνει ότι παίκτες από τη χώρα αυτή βρίσκουν ευκαιρίες σε επαγγελματικά πρωταθλήματα όπως το ελληνικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta