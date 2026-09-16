Το Referee Channel δικαιώνει τα παράπονα του Άρη για τη διαιτησία του Κολόμπο

Οι επίμαχες διαιτητικές αποφάσεις που σημειώθηκαν στο ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη δεν πέρασαν απαρατήρητες, προκαλώντας συζητήσεις και εκτός Ελλάδας. Το Referee Channel, μια διεθνώς αναγνωρισμένη σελίδα διαιτησίας, ασχολήθηκε εκτενώς με τις φάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις, δημοσιεύοντας βίντεο με λεπτομερή ανάλυση τριών περιστατικών από την αναμέτρηση.

Η ανάλυση της κορυφαίας αυτής σελίδας διαιτησίας «χρεώνει» στον διαιτητή Κολόμπο δύο αποβολές που θα έπρεπε να είχαν δοθεί, ενώ χαρακτηρίζει για απευθείας κόκκινη κάρτα ένα μαρκάρισμα. Τα συμπεράσματα του Referee Channel έρχονται να δικαιώσουν τα παράπονα που εξέφρασε ο Άρης σχετικά με τη διαιτησία του Ιταλού ρέφερι στην Τούμπα, καθώς και τις μη παρεμβάσεις του VAR.

Η ανάλυση του Referee Channel

Η γνωστή σελίδα διαιτησίας, η οποία διαθέτει περισσότερους από 716.000 ακολούθους, δημοσίευσε ένα αναλυτικό βίντεο. Το βίντεο αυτό εστιάζει στις αποφάσεις που έλαβε ο διαιτητής Κολόμπο κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και στον ρόλο που διαδραμάτισε, ή δεν διαδραμάτισε, το σύστημα VAR.

Στην ανάλυσή του, το Referee Channel εξέτασε τρία συγκεκριμένα περιστατικά που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη του ντέρμπι. Οι φάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το χτύπημα του Κένι στον Γιαννιώτα

Η πρώτη φάση που τέθηκε υπό εξέταση αφορά ένα χτύπημα του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Κένι, στο πρόσωπο του Γιαννιώτα του Άρη. Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάστηκε από το Referee Channel, η συγκεκριμένη ενέργεια θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή.

Η απόφαση του Κολόμπο να μην καταλογίσει κίτρινη κάρτα σε αυτό το περιστατικό αποτέλεσε ένα από τα σημεία που σχολιάστηκαν εκτενώς στην ανάλυση, υποδεικνύοντας μια αρχική λανθασμένη εκτίμηση της φάσης από τον Ιταλό ρέφερι.

Η δεύτερη παράβαση του Κένι

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Κένι, υπέπεσε σε ένα νέο, δυνατό μαρκάρισμα, αυτή τη φορά και πάλι πάνω στον Γιαννιώτα. Ο διαιτητής που πραγματοποιεί την ανάλυση για το Referee Channel θεωρεί πως και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε ξεκάθαρη παράβαση, η οποία άξιζε την επιβολή κίτρινης κάρτας.

Η διαδοχική αυτή παράβαση, εάν είχε τιμωρηθεί σωστά, θα οδηγούσε αυτόματα στην αποβολή του Κένι από το παιχνίδι, καθώς θα είχε δεχθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η μη αποβολή του ποδοσφαιριστή κρίνεται ως ένα σημαντικό διαιτητικό λάθος που επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.

Το μαρκάρισμα του Ζαφείρη στον Ράτσιτς

Η τρίτη και ίσως πιο σοβαρή φάση που εξετάστηκε από το Referee Channel ήταν το ιδιαίτερα δυνατό μαρκάρισμα του Ζαφείρη, ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, στον Ράτσιτς του Άρη. Το πόδι του Ζαφείρη βρήκε τον αντίπαλό του σε μια επικίνδυνη περιοχή, συγκεκριμένα πάνω από τον αχίλλειο τένοντα.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η θέση που εκφράζεται στην ανάλυση είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη και κατηγορηματική. Γίνεται λόγος για παράβαση που θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα. Αντίθετα, ο διαιτητής Κολόμπο επέδειξε στον Ζαφείρη μόνο την κίτρινη κάρτα, μια απόφαση που, σύμφωνα με το Referee Channel, ήταν εσφαλμένη.

Δικαίωση των παραπόνων του Άρη

Συνολικά, οι συγκεκριμένες φάσεις, όπως αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν από το Referee Channel, δικαιώνουν απόλυτα τα παράπονα που είχε εκφράσει ο Άρης. Τα παράπονα αφορούσαν τις αποφάσεις του Ιταλού διαιτητή Κολόμπο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Τούμπας, καθώς και τις μη παρεμβάσεις του συστήματος VAR, το οποίο δεν διόρθωσε τις λανθασμένες εκτιμήσεις του διαιτητή.

Με πληροφορίες από: Athletiko