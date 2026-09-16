Έντονη ανησυχία για τη διεξαγωγή του super cup στη ρόδο λόγω κρουσμάτων

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των ομάδων που πρόκειται να συμμετάσχουν στο Super Cup μπάσκετ, σχετικά με τη διεξαγωγή του τουρνουά στη Ρόδο. Ο προβληματισμός αυτός οφείλεται στην εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νησί, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία ενόψει της προγραμματισμένης διοργάνωσης.

Το Super Cup Ελλάδας είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου στο «σμαραγδένιο» νησί. Ωστόσο, η κατάσταση με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας παραμένει ασαφής και αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ομάδες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Ο προβληματισμός των ομάδων

Η ανησυχία που έχει εκφραστεί αφορά κυρίως την υγεία των αθλητών και των μελών των αποστολών, καθώς η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αγωνιστική τους ετοιμότητα. Οι ομάδες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και παρακολουθούν τις πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση στο νησί της Ρόδου.

Ο προβληματισμός είναι έντονος, καθώς η ομαλή διεξαγωγή ενός τόσο σημαντικού τουρνουά, όπως το Super Cup, απαιτεί την πλήρη υγεία και ευεξία όλων των συμμετεχόντων. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των αθλητών θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα των αγώνων.

Προηγούμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Η ανησυχία αυτή δεν είναι αβάσιμη, καθώς προ ολίγων ημερών, κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου φιλικού τουρνουά που διεξήχθη στη Ρόδο, εμφανίστηκαν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Συγκεκριμένα, τόσο η ομάδα της ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός εμφάνισαν αρκετά κρούσματα στις τάξεις τους μετά το ταξίδι τους στο νησί για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Αυτό το γεγονός έχει εντείνει τον προβληματισμό και έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας για τις ομάδες που πρόκειται να μεταβούν στη Ρόδο για το Super Cup. Η εμπειρία από το προηγούμενο τουρνουά λειτουργεί ως προειδοποίηση για τους συλλόγους και τους διοργανωτές.

Το πρόγραμμα του super cup

Το Super Cup Ελλάδας περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν σε δύο ημέρες. Την πρώτη ημέρα, στις 26 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί αγώνες. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ.

Την επόμενη ημέρα, στις 27 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν χώρα ο μικρός τελικός, όπου θα αναμετρηθούν οι ηττημένοι των ημιτελικών, καθώς και ο μεγάλος τελικός, που θα αναδείξει τον νικητή του Super Cup. Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων είναι καθορισμένο, αλλά η διεξαγωγή του παραμένει υπό αίρεση λόγω των υγειονομικών ζητημάτων.

Δυσκολίες στην αλλαγή έδρας

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η αλλαγή έδρας για τη διεξαγωγή του Super Cup, το εγχείρημα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο. Η χρονική στιγμή αποτελεί τον κύριο παράγοντα που καθιστά περίπλοκη μια τέτοια απόφαση, καθώς απομένουν μόλις δέκα ημέρες μέχρι την έναρξη του τουρνουά.

Η μεταφορά της διοργάνωσης σε άλλη πόλη ή γήπεδο απαιτεί σημαντικό οργανωτικό χρόνο και πόρους, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την έδρα του Super Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta