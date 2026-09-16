Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα την Τετάρτη με Κύπελλο Ελλάδας και Europa League

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών γεγονότων με τηλεοπτική κάλυψη σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές αναμετρήσεις από το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και την έναρξη των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Επιπλέον, το τηλεοπτικό μενού περιλαμβάνει αγώνες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η LaLiga EA Sports, αλλά και διοργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.

Οι αναμετρήσεις του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Στο πλαίσιο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27, ξεχωρίζουν δύο αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν ζωντανά. Η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 17:45, με τον αγώνα να προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ. Λίγο αργότερα, στις 20:00, ο Ατρόμητος θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το OPEN TV.

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου περιλαμβάνει επίσης δύο ακόμη αγώνες. Στις 15:00, η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα ΑΚΤΟΡ, ενώ στις 16:45, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Μαρκό. Και οι δύο αυτές αναμετρήσεις θα προβληθούν από το ΣΚΑΪ Hybrid, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα της ημέρας για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη League Phase του UEFA Europa League 2026-27, αντιμετωπίζοντας την Γιαγκελόνια. Ο αγώνας αυτός αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία του αθλητικού προγράμματος της Τετάρτης.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια θα μεταδοθεί στις 22:00. Οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα τόσο από τον ANT1 όσο και από το Magenta Sport 2, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη της ευρωπαϊκής πρεμιέρας των «ερυθρολεύκων».

Άλλοι αγώνες για το UEFA Europa League

Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, το πρόγραμμα του UEFA Europa League 2026-27 περιλαμβάνει και άλλους ενδιαφέροντες αγώνες. Στις 19:45, η Ομόνοια θα υποδεχθεί τη Θέλτα (Magenta Sport 5), ενώ την ίδια ώρα, το Αραράτ θα αναμετρηθεί με τη Σπάρτα Πράγας (Magenta Sport 6). Για όσους επιθυμούν μια συνολική εικόνα, το Magenta Sport 1 θα μεταδώσει το «Europa League Λεπτό προς Λεπτό» από τις 19:45.

Αργότερα το βράδυ, στις 22:00, θα διεξαχθούν και άλλες αναμετρήσεις. Η Λεβερκούζεν θα παίξει με την Τσέλιε (Magenta Sport 5), η Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Magenta Sport 9), η Στουρμ Γκρατς με τη Ρεν (Magenta Sport 8) και η Σάντερλαντ με την Άλκμααρ (Magenta Sport 7), ολοκληρώνοντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της ημέρας.

Ισπανικό πρωτάθλημα και Copa Sudamericana

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει επίσης αγώνες από την κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, την LaLiga EA Sports 2026-27. Στις 20:00, η Ντεπορτίβο λα Κορούνια θα υποδεχθεί τη Σεβίλλη, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 4. Την ίδια ώρα, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Οσασούνα, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί από το Magenta Sport 3.

Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου από τη Λατινική Αμερική, υπάρχει και μία αναμέτρηση για το Copa Sudamericana. Στις 03:30 τα ξημερώματα, η Σάο Πάολο θα αναμετρηθεί με την Μπόκα Τζούνιορς, με τη μετάδοση να γίνεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit