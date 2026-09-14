Ο Γιώργος Καμπερίδης για το BCL και το «πιο δυνατό» πρωτάθλημα της GBL

Ο Γιώργος Καμπερίδης, αρχηγός του Κολοσσού Ρόδου, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε εκτενώς στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μανίσα για τα προκριματικά του BCL, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 Σεπτεμβρίου στις 16:30. Παράλληλα, σχολίασε το επίπεδο του φετινού πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα είναι το πιο δυνατό των τελευταίων ετών.

Η αναμέτρηση με τη Μανίσα και η προετοιμασία

Ο αρχηγός της νησιώτικης ομάδας στάθηκε ιδιαίτερα στην επικείμενη «μάχη» των προκριματικών του BCL, τονίζοντας την προετοιμασία που έχει γίνει. Όπως ανέφερε, η ομάδα έχει μελετήσει εκτενώς βίντεο του αντιπάλου και έχει πραγματοποιήσει το απαραίτητο scouting, προσπαθώντας να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τον αγώνα.

Ο Γιώργος Καμπερίδης υπογράμμισε τη δυναμικότητα του αντιπάλου, δηλώνοντας πως ο Κολοσσός Ρόδου γνωρίζει ότι η Μανίσα είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος. Για να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, τόνισε την ανάγκη η ομάδα να φέρει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα και να επιβάλει τον δικό της ρυθμό. Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία των φιλικών αγώνων, οι οποίοι ήταν καθοριστικοί για την αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας, την αναγνώριση των αδυναμιών και την ανάδειξη των δυνατών σημείων της ομάδας. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο, έχοντας δουλέψει σκληρά για τον αυριανό αγώνα.

Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού ταξιδιού

Σχετικά με το ευρωπαϊκό ταξίδι του Κολοσσού Ρόδου τη φετινή σεζόν, ο Γιώργος Καμπερίδης τόνισε ότι η ομάδα δεν κοιτάζει πολύ μπροστά, αλλά επικεντρώνεται σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αναγνώρισε ότι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν ανέβει επίπεδο και ότι οι αναμετρήσεις θα είναι δύσκολες.

Ο αρχηγός της ομάδας υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν είναι να «κυνηγήσουν» ρεκόρ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αναμέτρηση, κοιτάζοντας κάθε παιχνίδι μεμονωμένα. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επιθυμία για σταθερή απόδοση και συγκέντρωση σε κάθε πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν στην Ευρώπη.

Ετοιμότητα και αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας

Όσον αφορά το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Γιώργος Καμπερίδης παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να βρεθούν όλοι μαζί, καθώς το πρώτο επίσημο παιχνίδι έρχεται νωρίς. Ωστόσο, επισήμανε ως θετικό στοιχείο την καλή χημεία που υπάρχει στο σύνολο.

Πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο οι παίκτες να κατανοήσουν τους ρόλους που έχει ο καθένας, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, όχι μόνο στην αρχή της σεζόν αλλά και καθ' όλη τη διάρκειά της. Αυτά τα δύο στοιχεία, η χημεία και η κατανόηση των ρόλων, θεωρούνται τα «κλειδιά» που θα κρίνουν την πορεία της ομάδας.

Σχετικά με την αγωνιστική «ταυτότητα» του Κολοσσού, ο Καμπερίδης δήλωσε ότι ο στόχος είναι η ομάδα να βγάζει ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Επιδίωξη είναι να προσπαθούν να κοντρολάρουν το παιχνίδι στα δικά τους μέτρα και να είναι πάντα συνεπείς, τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική τους λειτουργία.

Το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL

Ο αρχηγός του Κολοσσού Ρόδου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ποιότητά του. Χαρακτήρισε το επικείμενο πρωτάθλημα ως το πιο δυνατό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη GBL.

Τόνισε ότι θα υπάρχουν πέντε πάρα πολύ δυνατές ομάδες, γεγονός που προμηνύει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για όλους τους συμμετέχοντες. Η δήλωσή του αυτή υποδηλώνει μια αναβάθμιση του επιπέδου του ελληνικού μπάσκετ.

Η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καμπερίδης σχολίασε και τις επενδύσεις που έχουν γίνει από ομάδες της Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας ότι αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Διευκρίνισε ότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι καλό μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς ανεβαίνει συνολικά το επίπεδο του μπάσκετ.

Εξέφρασε την ευχή να συνεχιστεί αυτή η ανοδική πορεία και να ανέβει ακόμη περισσότερο το ελληνικό μπάσκετ, χωρίς να σταματήσει αυτή η ανάπτυξη. Η δήλωσή του αυτή αναδεικνύει τη σημασία των επενδύσεων και της προσπάθειας για την περαιτέρω ενίσχυση του αθλήματος στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta