Ο Άρης έχασε τον έλεγχο στο ντέρμπι της Τούμπας με παράπονα για τη διαιτησία

Ο Άρης γνώρισε την ήττα με 2-0 στην Τούμπα, αφήνοντας πίσω του δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες από την παρουσία του στο ντέρμπι. Ενώ για περίπου μισή ώρα έδειξε συγκροτημένος και ικανός να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του αγώνα, στη συνέχεια έχασε την ψυχραιμία του. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε επίσης από σοβαρά παράπονα των «κιτρινόμαυρων» για τις αποφάσεις του διαιτητή Κολόμπο.

Η διπλή εικόνα του Άρη στο ντέρμπι

Η ομάδα του Άρη προσήλθε στην Τούμπα με την επίγνωση ότι δεν χρειαζόταν να πραγματοποιήσει ένα τέλειο παιχνίδι, αλλά ένα έξυπνο. Για περίπου τριάντα λεπτά, το πλάνο αυτό φάνηκε να λειτουργεί αποτελεσματικά. Οι παίκτες διατηρούσαν σωστές αποστάσεις μεταξύ τους, υπήρχε αυξημένη παρουσία στον άξονα και η ομάδα γνώριζε πότε να υποχωρήσει και πότε να ασκήσει πίεση ψηλότερα στο γήπεδο.

Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου εφάρμοσε για πρώτη φορά μια αισθητή διαφοροποίηση στη λογική του, χρησιμοποιώντας έναν τρίτο χαφ, τον Γένσεν, μπροστά από τους Ράτσιτς και Μπασίρου. Αυτή η τακτική αποσκοπούσε στο να προσδώσει στην ομάδα περισσότερη ισορροπία και καλύτερο έλεγχο του κέντρου. Μέχρι τη στιγμή του πέναλτι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε δημιουργήσει μια εικόνα καθαρής υπεροχής, ενώ ο Άρης είχε μια σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί με τον Καντεβέρε στο 15ο λεπτό.

Η απώλεια ψυχραιμίας και οι βιαστικές αποφάσεις

Το ντέρμπι, όπως συχνά συμβαίνει σε τέτοιους αγώνες, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στις αποφάσεις και στην ικανότητα των ομάδων να παραμείνουν ψύχραιμες στις δύσκολες στιγμές. Σε αυτό το σημείο, ο Άρης απέτυχε. Το πέναλτι που κέρδισε ο αντίπαλος από το χέρι του Φαμπιάνο άλλαξε άρδην τη ροή του αγώνα και, μαζί με αυτήν, και τη συμπεριφορά της ομάδας.

Η ηρεμία χάθηκε, οι αποφάσεις των παικτών έγιναν βιαστικές και μέσα σε λίγα λεπτά επανεμφανίστηκε ένα πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια: ο αποπροσανατολισμός όταν το παιχνίδι δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Στην περίπτωση της ΑΕΚ, αυτό είχε μεταφραστεί σε ένα καταστροφικό μισάωρο, ενώ στην Τούμπα ήταν ένα εξίσου καταστροφικό δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλο που η έκταση ήταν διαφορετική, το πρόβλημα παρέμεινε το ίδιο.

Το πρόβλημα της προσωπικότητας και το δεύτερο γκολ

Η προσωπικότητα ενός συνόλου δοκιμάζεται όχι όταν όλα βαίνουν καλώς και σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, αλλά όταν αυτό το σχέδιο ανατρέπεται. Στην αναμέτρηση της Τούμπας, ο Άρης δεν κατάφερε να βρει παίκτες που θα μπορούσαν να τραβήξουν την ομάδα προς τη σωστή κατεύθυνση, όταν το ματς άρχισε να παίρνει μια αρνητική τροπή.

Η φάση του δεύτερου γκολ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αδυναμίας. Ο Μπασίρου, βλέποντας ανοιχτό γήπεδο, πήρε την μπάλα και επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Ωστόσο, την έχασε σε ένα σημείο όπου η ομάδα βρισκόταν εκτεθειμένη, γεγονός που οδήγησε στο τέρμα. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε ως μια κακή απόφαση από μόνη της, συμβάλλοντας στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης για τον Άρη.

Τα παράπονα για τη διαιτησία Κολόμπο

Πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα και την απώλεια του ελέγχου, το ντέρμπι άφησε πίσω του και έντονη συζήτηση σχετικά με τη διαιτησία. Οι αποφάσεις του διαιτητή Κολόμπο προκάλεσαν δικαιολογημένα σοβαρά παράπονα από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων».

Αυτές οι αποφάσεις συνέβαλαν στην αίσθηση αδικίας που επικράτησε στις τάξεις του Άρη, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην απογοήτευση για το αποτέλεσμα και την εξέλιξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta