Ο Ολυμπιακός δίνει προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας για το νέο ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας για το νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-2026 θα έχουν προτεραιότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο ανακαινισμένο γήπεδο, όταν αυτό θα είναι έτοιμο. Η διαδικασία για την απόκτηση αυτού του δικαιώματος ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Το δικαίωμα προτεραιότητας για το ανακαινισμένο ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 μπορούν να εξασφαλίσουν την προτεραιότητα για την απόκτηση της θέσης τους στο νέο ΣΕΦ. Αυτό το δικαίωμα αφορά αποκλειστικά τους συγκεκριμένους κατόχους και τέθηκε σε κυκλοφορία από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Η προθεσμία για την εξασφάλιση του Δικαιώματος Εξασφάλισης Θέσης Εισιτηρίου Διαρκείας για το νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εκτείνεται έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να έχει οριστεί για τις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Η επιβράβευση των πιστών φιλάθλων

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την κίνηση αυτή, επιδιώκει να επιβραβεύσει τους πιστούς της φίλους για τη διαχρονική στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην ομάδα. Η ανακοίνωση τονίζει ότι η στήριξη των φιλάθλων ανταμείβεται, προσφέροντας αποκλειστικές εκπτώσεις, προσφορές και παροχές στους κατόχους της φετινής κάρτας διαρκείας.

Οι κάτοχοι καλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι για κάθε νέο προνόμιο που θα προκύψει. Αυτό το δικαίωμα προτεραιότητας αποτελεί μέρος των παροχών που απολαμβάνουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, ενισχύοντας τη σχέση τους με τον σύλλογο.

Το ΣΕΦ σε διαδικασία αλλαγών και η προσωρινή έδρα

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται αυτή την περίοδο σε κατάσταση αλλαγών και ανακαίνισης. Λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την αγωνιστική σεζόν χρησιμοποιώντας ως προσωρινή έδρα τη Sunel Arena.

Η προτεραιότητα για το ανακαινισμένο γήπεδο στο Φάληρο δίνεται ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών και της επιστροφής της ομάδας στη φυσική της έδρα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μεριμνά ώστε οι φίλαθλοι που έχουν δείξει την αφοσίωσή τους να έχουν εξασφαλισμένη θέση στο νέο, ανακατασκευασμένο ΣΕΦ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για εισιτήρια

Για την έκδοση Κάρτας Διαρκείας, είναι απαραίτητη η κατοχή ενεργής Κάρτας Μέλους της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Αυτή η προϋπόθεση διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι διαρκείας είναι ταυτόχρονα και μέλη του συλλόγου, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεσή τους με τον Ολυμπιακό.

Για την αγορά εισιτηρίων μεμονωμένων αγώνων, απαιτείται η κατοχή Κάρτας Φιλάθλου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καλεί τους φιλάθλους να πάρουν τη θέση τους στην εξέδρα και να προσθέσουν τη φωνή τους στη δύναμη της ομάδας, εξασφαλίζοντας το εισιτήριό τους για τους εντός έδρας αγώνες και γίνοντας μέρος της μοναδικής ατμόσφαιρας που δημιουργείται στην έδρα της ομάδας. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να ακολουθήσουν την ομάδα σε εκτός έδρας αγώνες στην Ευρώπη, κάνοντας αισθητή την ερυθρόλευκη παρουσία όπου κι αν αγωνίζεται ο «Θρύλος».

Οδηγίες και πληροφορίες για τους φιλάθλους

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει φροντίσει να παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την αγορά, την ταυτοποίηση και τη χρήση των εισιτηρίων. Οι φίλαθλοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο γήπεδο, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες για να διευκολύνουν τη διαδικασία απόκτησης και χρήσης των εισιτηρίων, εξασφαλίζοντας μια ομαλή εμπειρία για όλους τους φιλάθλους που επιθυμούν να στηρίξουν τον Ολυμπιακό τόσο στους εντός έδρας αγώνες όσο και στις ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit