Ο Ολυμπιακός εξετάζει Ισπανούς επιθετικούς για την ενίσχυση της επίθεσης

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εντατικές διεργασίες για την απόκτηση ενός ικανού επιθετικού, με στόχο την κάλυψη του κενού που άφησε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί και τη συνολική ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Το πρόβλημα στην επίθεση της ομάδας είναι πλέον σημαντικό, οδηγώντας τους ιθύνοντες σε άμεσες κινήσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι «ερυθρόλευκοι» προσανατολίζονται σε λύση από την Ιβηρική χερσόνησο, με την απόκτηση Ισπανού φορ να αποτελεί βασική επιλογή.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν

Από τη λίστα των υποψήφιων παικτών, δύο ονόματα έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν έντονα, καθώς οι διεργασίες της ομάδας προχωρούν. Πρόκειται για τον 29χρονο Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε και τον 33χρονο Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 1993, έχει ύψος 1,87 μέτρα και έχει αγωνιστεί στο Μουντιάλ, όπου η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο. Από την άλλη πλευρά, ο Μπόρχα Μαγιοράλ, γεννημένος στις 5 Απριλίου 1997, είναι πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η περίπτωση του Μπόρχα Ιγκλέσιας

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έχει συμβόλαιο με τη Θέλτα που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Η καριέρα του έχει μοιραστεί κυρίως μεταξύ της Θέλτα και της Μπέτις, δύο σημαντικών ομάδων του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Με την πρώτη ομάδα της Θέλτα έχει καταγράψει 92 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 29 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη δεύτερη ομάδα της Θέλτα, είχε 146 συμμετοχές και εντυπωσιακά 76 γκολ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Ιγκλέσιας αγωνίστηκε σε 50 παιχνίδια, σημειώνοντας 18 γκολ και 3 ασίστ. Την τρέχουσα σεζόν έχει μία εμφάνιση ως αλλαγή, διάρκειας 21 λεπτών.

Η πορεία του Ιγκλέσιας σε άλλες ομάδες

Στη Μπέτις, ο Ιγκλέσιας μέτρησε 181 παιχνίδια, με απολογισμό 52 γκολ και 12 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική της γραμμή. Επίσης, αγωνίστηκε στην Εσπανιόλ, όπου σε 46 παιχνίδια σημείωσε 23 γκολ και 4 ασίστ, καθώς και στη Σαραγόσα, με 23 γκολ και 6 ασίστ σε 43 αγώνες, επιβεβαιώνοντας την παραγωγικότητά του.

Πέρασε επίσης μισή σεζόν ως δανεικός στη Λεβερκούζεν, την περίοδο 2023-24, όπου αγωνίστηκε σε 10 ματς χωρίς να σκοράρει. Η Μπέτις τον απέκτησε από την Εσπανιόλ το καλοκαίρι του 2019, καταβάλλοντας το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ, έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά του παίκτη στην προηγούμενη ομάδα του.

Τα δεδομένα για τον Μπόρχα Μαγιοράλ

Ο Μπόρχα Μαγιοράλ, ο οποίος υπήρξε παλαιότερα παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της Χετάφε. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί το ενδεχόμενο της παραχώρησής του από την ισπανική ομάδα.

Επιπλέον, το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του ενδιαφέρουσα για ομάδες που αναζητούν επιθετικούς.

Οι λοιπές επιλογές και οι προθεσμίες

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με την επιλογή του επιθετικού. Η περίπτωση του Μάριους της Σάμσουνσπορ δεν έχει απορριφθεί και παραμένει ανοιχτή ως επιλογή για τον Ολυμπιακό.

Αντιθέτως, η επιλογή του διεθνούς Σκωτσέζου Άνταμς της Τορίνο έχει υποχωρήσει σημαντικά στις προτιμήσεις της ομάδας. Εξελίξεις αναμένονται μέχρι αύριο, καθώς ολοκληρώνονται οι μεταγραφές, με ένα μικρό χρονικό περιθώριο να υπάρχει στη συνέχεια για την απόκτηση ελεύθερων παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta