Ο Γουέιν Ρούνεϊ ξέσπασε κατά του VAR μετά το ντέρμπι του Μάντσεστερ

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, προχώρησε σε έντονα καταγγελτικά σχόλια εναντίον του Video Assistant Referee (VAR) μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι του Μάντσεστερ. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μάντσεστερ Σίτι έληξε με σκορ 0-1 υπέρ των «Πολιτών». Το μοναδικό γκολ του αγώνα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς μέτρησε εξαιτίας ενός λάθους του VAR, όπως αναγνωρίστηκε αργότερα.

Το επίμαχο γκολ και η επικράτηση της Σίτι

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ, μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο βάρος για τις δύο ομάδες της πόλης, ολοκληρώθηκε με την Μάντσεστερ Σίτι να φεύγει νικήτρια από το γήπεδο με σκορ 0-1. Η έκβαση του αγώνα, ωστόσο, επισκιάστηκε από την αμφιλεγόμενη φάση του γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε άμεσα διαμαρτυρίες, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι υπήρχε παράβαση κανονισμού. Το VAR κλήθηκε να εξετάσει το περιστατικό, αλλά η απόφασή του να επικυρώσει το γκολ οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του αγώνα.

Το ξέσπασμα του Γουέιν Ρούνεϊ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται ως αναλυτής ποδοσφαίρου και θεωρείται ένας από τους θρύλους των «κόκκινων διαβόλων», εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του ήταν ιδιαίτερα σκληρές, στοχεύοντας ευθέως στον τρόπο χειρισμού του VAR.

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει έντονη γλώσσα, υπογραμμίζοντας την απογοήτευσή του για την εφαρμογή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Η τοποθέτησή του ήρθε να προστεθεί στις φωνές διαμαρτυρίας που ακούστηκαν από πλήθος φιλάθλων και αναλυτών.

Λανθασμένη απόφαση και απώλεια συναισθήματος

Ο Γουέιν Ρούνεϊ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι «όποιος καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεται ότι ο Έντσο Φερνάντες ήταν σε θέση οφσάιντ». Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι το λάθος του VAR ήταν εμφανές σε όσους έχουν γνώση του αθλήματος.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Ρούνεϊ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω σιχαθεί το VAR, νομίζω ότι είναι άθλιο. Παίρνει όλο το συναίσθημα από το παιχνίδι, την ενέργεια και παρόλα αυτά κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό είναι αδιανόητο». Με αυτά τα λόγια, ο Ρούνεϊ τόνισε όχι μόνο το συγκεκριμένο λάθος, αλλά και τη γενικότερη αρνητική επίδραση του VAR στην ατμόσφαιρα των αγώνων.

Η επιβεβαίωση του λάθους από την Premier League

Ο σάλος που ξέσπασε μετά το ντέρμπι εντάθηκε όταν η επιτροπή διαιτησίας της Premier League προέβη σε επίσημη ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση αυτή, η επιτροπή παραδέχτηκε ότι υπήρξε λανθασμένη απόφαση από το VAR στην επίμαχη φάση του αγώνα.

Η παραδοχή του λάθους από την αρμόδια επιτροπή επιβεβαίωσε τις ανησυχίες και τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων και των αναλυτών. Πολλοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, καθώς η λανθασμένη απόφαση είχε άμεσο αντίκτυπο στην έκβαση ενός τόσο σημαντικού αγώνα, αλλοιώνοντας ενδεχομένως το τελικό αποτέλεσμα.

Η γενικότερη κριτική στο σύστημα

Η δήλωση του Γουέιν Ρούνεϊ ότι το VAR «παίρνει όλο το συναίσθημα από το παιχνίδι, την ενέργεια» αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη συζήτηση στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Παρά την εισαγωγή της τεχνολογίας με σκοπό την αποφυγή λαθών, τέτοια περιστατικά αναζωπυρώνουν τις συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος.

Η αδυναμία του VAR να αποτρέψει «τόσο μεγάλο λάθος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ρούνεϊ, θέτει ερωτήματα σχετικά με την εκπαίδευση των χειριστών και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται. Το «αδιανόητο» της κατάστασης, κατά τον Ρούνεϊ, υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση και διαφάνεια στις αποφάσεις που λαμβάνονται με τη χρήση της τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta