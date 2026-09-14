Ο Χαρμ Όσμερς διαιτητής στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League

Ο Γερμανός διαιτητής Χαρμ Όσμερς ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, στο πλαίσιο της πρεμιέρας των «ερυθρόλευκων» στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 22:00, και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα του Πειραιά να ανασυνταχθεί μετά την πρόσφατη ήττα της στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ερυθρόλευκη πρεμιέρα στην Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πρόκληση, καθώς ετοιμάζεται για την πρώτη του αναμέτρηση στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει τη Γιαγκελόνια σε έναν αγώνα που έχει οριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 22:00.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την απρόσμενη ήττα που υπέστησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον ΟΦΗ. Αυτή η ήττα σημειώθηκε κατά το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο της ομάδας, γεγονός που καθιστά την επερχόμενη ευρωπαϊκή πρεμιέρα ιδιαίτερα σημαντική για την άμεση ανασύνταξη και την επιστροφή στις επιτυχίες.

Ο Γερμανός ρέφερι και οι συνεργάτες του

Η UEFA προχώρησε στον ορισμό του Χαρμ Όσμερς ως κεντρικού διαιτητή για την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Ο Γερμανός ρέφερι είναι ένα πρόσωπο γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα, καθώς έχει διευθύνει αρκετούς αγώνες της Super League στο παρελθόν, προσφέροντας την εμπειρία του σε εγχώριες διοργανώσεις.

Στην ομάδα διαιτησίας του Χαρμ Όσμερς θα συμμετέχουν οι συμπατριώτες του, Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτς, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα των βοηθών διαιτητών. Η παρουσία τους διασφαλίζει μια ομοιογενή και συνεργατική ομάδα για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Επιπλέον, ο Φλόριαν Εξνερ θα έχει τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή της αναμέτρησης, ενώ το σύστημα VAR θα στελεχωθεί από τους Σέρεν Στορκς και Πασκάλ Μίλερ. Η πλήρης αυτή σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από Γερμανούς αξιωματούχους, αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων σε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η εμπειρία του Όσμερς στην Ελλάδα

Ο Χαρμ Όσμερς διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία από τη διεύθυνση αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, έχει σφυρίξει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις της Stoiximan Super League κατά το παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει την εξοικείωσή του με το αγωνιστικό ύφος και τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών γηπέδων.

Η πιο πρόσφατη παρουσία του Γερμανού διαιτητή σε αγώνα της Super League καταγράφηκε την περσινή αγωνιστική περίοδο. Τότε, είχε διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ένα ντέρμπι στο οποίο η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει με ανατροπή, με τελικό σκορ 2-1, προσφέροντας ένα παιχνίδι με έντονο ενδιαφέρον.

Ευρωπαϊκή παρουσία του διαιτητή

Πέρα από την εγχώρια εμπειρία του στην ελληνική Super League, ο Χαρμ Όσμερς έχει διευθύνει και αρκετούς σημαντικούς αγώνες σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Η παρουσία του σε τέτοια παιχνίδια υπογραμμίζει την αναγνώριση των ικανοτήτων του από την UEFA και την εμπιστοσύνη της ομοσπονδίας στο πρόσωπό του για κρίσιμες αναμετρήσεις.

Μία από τις αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές του διαιτησίες ήταν η εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με τελικό σκορ 4-1. Αυτός ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο του Conference League, το έτος 2024, και αποτέλεσε ένα παιχνίδι όπου ο Γερμανός ρέφερι κλήθηκε να διαχειριστεί μια αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό και αρκετές φάσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko