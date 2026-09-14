Ολυμπιακός: Εξελίξεις για τη θέση του σέντερ φορ με Μαγιοράλ, Μάριους και Άνταμς στη λίστα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση σέντερ φορ, με την απόφαση για την τελευταία μεταγραφική κίνηση να αναμένεται μέχρι το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται ο Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, ο Μάριους Μουαντιλμπάτζι της Σάμσουνσπορ και ο Τσε Άνταμς της Τορίνο, μαζί με ένα ακόμη όνομα. Οι Ισπανοί αρμόδιοι του συλλόγου, Κορδόν και Ιμανόλ, αξιολογούν λεπτομερώς τις περιπτώσεις.

Ο Μπόρχα Μαγιοράλ από τη Χετάφε

Πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι ο Μπόρχα Μαγιοράλ, ο έμπειρος επιθετικός της Χετάφε, εξετάζεται σοβαρά από τον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 5 Απριλίου 1997, έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα της ισπανικής ομάδας. Το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που δημιουργεί το ενδεχόμενο της παραχώρησής του.

Οι Κορδόν και Ιμανόλ γνωρίζουν καλά τον άλλοτε άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε η περίπτωσή του αξιολογείται με προσοχή. Ο Μαγιοράλ, με ύψος 1.82μ., εντάχθηκε στη Χετάφε τον Ιανουάριο του 2022, με μεταγραφή αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεάλ, μετά από δανεισμούς σε Λεβάντε και Ρόμα.

Η πορεία του Μαγιοράλ σε μεγάλες ομάδες

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μπόρχα Μαγιοράλ έχει αγωνιστεί σε αρκετές σημαντικές ομάδες. Στην ιταλική Ρόμα, κατά την πρώτη του σεζόν (2020-21), πέτυχε 17 γκολ, ενώ άλλα 17 γκολ σημείωσε με τη φανέλα της Χετάφε τη σεζόν 2023-24, μία από τις καλύτερες στην καριέρα του.

Ένας τραυματισμός στο γόνατο τον Ιανουάριο τον άφησε πίσω, επιστρέφοντας τον Απρίλιο για δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές. Στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές, επίσης ολιγόλεπτες.

Αναλυτικά στατιστικά του Ισπανού επιθετικού

Ο Μαγιοράλ έχει πλούσια στατιστικά σε διάφορους συλλόγους. Με τη Χετάφε έχει 137 παιχνίδια, 44 γκολ και 6 ασίστ. Στη Λεβάντε κατέγραψε 69 συμμετοχές, 14 γκολ και 4 ασίστ, ενώ με τη Ρόμα είχε 56 παιχνίδια, 18 γκολ και 8 ασίστ.

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε 33 φορές, σκοράροντας 7 γκολ και δίνοντας 4 ασίστ. Έχει επίσης 21 συμμετοχές και 2 γκολ με τη Βόλφσμπουργκ, καθώς και 38 παιχνίδια με τη Ρεάλ Β, όπου πέτυχε 17 γκολ και 4 ασίστ. Ο Ισπανός έχει παρουσία και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με επτά γκολ στο Γιουρόπα Λιγκ, ένα στο Τσάμπιονς Λιγκ και ένα στο Κόνφερενς Λιγκ. Επιπλέον, είχε 31 παιχνίδια και 16 γκολ με την Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας.

Ο Μάριους Μουαντιλμπάτζι από την Τουρκία

Στη λίστα των τεσσάρων υποψήφιων σέντερ φορ για τον Ολυμπιακό παραμένει και ο Μάριους Μουαντιλμπάτζι, ο Αφρικανός άσος της Σάμσουνσπορ. Ο 28χρονος στράικερ, γεννημένος στις 20 Ιανουαρίου 1998, κατάγεται από το Τσαντ και έχει ύψος 1.90μ.

Ο Μουαντιλμπάτζι είχε γίνει γνωστός από τα παιχνίδια της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ την περασμένη σεζόν στο Κόνφερενς Λιγκ. Μετά από τρεις σεζόν με σταθερά 10 γκολ σε κάθε μία, πέρυσι «απογειώθηκε» φτάνοντας τα 23 γκολ με τη μικρομεσαία τουρκική ομάδα, με την οποία έπαιξε και περισσότερα παιχνίδια, συνολικά 53, λόγω της ευρωπαϊκής της παρουσίας. Το συμβόλαιό του λήγει το 2028.

Η καριέρα του Μάριους και ο Σκοτσέζος Τσε Άνταμς

Ο Μάριους έχει συνολικά 44 γκολ και 13 ασίστ σε 119 συμμετοχές με τη Σάμσουνσπορ. Είχε επίσης 62 συμμετοχές με τη βελγική Σερέϊν, όπου πέτυχε 14 γκολ και 3 ασίστ, και δύο εμφανίσεις με την Πόρτο, σημειώνοντας ένα γκολ. Τη φετινή σεζόν, στο τουρκικό πρωτάθλημα, έχει ένα γκολ σε δύο συμμετοχές, ενώ σε εθνικό επίπεδο έχει 4 γκολ σε 26 ματς με την Εθνική ομάδα του Τσαντ.

Τρίτος στους τέσσερις υποψήφιους της λίστας είναι ο 30χρονος Σκοτσέζος διεθνής Τσε Άνταμς της Τορίνο, ο οποίος αγωνίζεται στο ιταλικό πρωτάθλημα. Έχει καταγράψει 50 παιχνίδια με την Εθνική Σκωτίας, σκοράροντας 13 γκολ. Η λίστα περιλαμβάνει και ένα ακόμη όνομα, για το οποίο δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta