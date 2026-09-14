Άρης: Στο «κάδρο» ο Τουν Χάισελχαρτ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα

Ένα νέο μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό συνδέει τον Άρη με τον Ολλανδό μέσο Τουν Χάισελχαρτ, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει στο δυναμικό της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Το ενδεχόμενο δανεισμού του ποδοσφαιριστή φέρεται να βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς πλησιάζουν οι τελευταίες ώρες της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με ισπανικό ρεπορτάζ, ο Άρης είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Χάισελχαρτ για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Το προφίλ του Ολλανδού μέσου Τουν Χάισελχαρτ

Ο Τουν Χάισελχαρτ, ένας Ολλανδός μέσος με αξιόλογη παρουσία στα γήπεδα, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ισπανική ομάδα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Η περίπτωσή του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ελληνικών συλλόγων, όπως αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα που προέρχονται από την Ισπανία, τα οποία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά των μεταγραφών.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Χάισελχαρτ είχε μια γεμάτη χρονιά στην Ολλανδία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Ντε Γκράαφτσαπ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ολλανδική ομάδα, κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την αγωνιστική του συνέπεια και την ικανότητά του να βρίσκεται στο βασικό σχήμα.

Το σενάριο του πιθανού δανεισμού

Το ισπανικό ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται ο δημοσιογράφος Ρούμπεν Οργκέιρα, υποδεικνύει ότι ο Ολλανδός μέσος είναι πιθανό να παραχωρηθεί από την ομάδα του με τη μορφή δανεισμού. Ο βασικός λόγος πίσω από αυτό το ενδεχόμενο είναι η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να βρει έναν σύλλογο όπου θα έχει ενεργότερο ρόλο, κάτι που ενδεχομένως δεν μπορεί να του προσφέρει η τρέχουσα ομάδα του στην Ισπανία.

Η πιθανή μετακίνηση του Χάισελχαρτ αναμένεται να λάβει χώρα κατά τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό το χρονικό πλαίσιο υποδηλώνει ότι οι εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του ενδέχεται να είναι άμεσες και να κριθούν εντός ολίγων ημερών ή και ωρών, καθώς το «παράθυρο» των μεταγραφών κλείνει.

Ενδιαφέρον από ελληνικούς συλλόγους

Στο σχετικό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε από τον Ρούμπεν Οργκέιρα, γίνεται ρητή αναφορά στο ενδιαφέρον δύο συγκεκριμένων ελληνικών ομάδων για την απόκτηση του Τουν Χάισελχαρτ. Πρόκειται για τον Άρη και τον Ατρόμητο, οι οποίοι φέρονται να είναι ανάμεσα στους συλλόγους που θα ήταν διατεθειμένοι να τον αποκτήσουν ως δανεικό, ενισχύοντας έτσι τις μεσαίες τους γραμμές.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος στην ανάρτησή του μεταφέρει με σαφήνεια το σενάριο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Τουν Χάισελχαρτ θα μπορούσε να πάει προς την Ελλάδα. Ο Ολλανδός μέσος θα μπορούσε να φύγει δανεικός στις τελευταίες ώρες της αγοράς, με τον Άρη και τον Ατρόμητο να είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα ήταν διατεθειμένες να τον αποκτήσουν ως δανεικό». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πιθανότητα μετακίνησης του παίκτη προς την ελληνική Super League.

Η τρέχουσα κατάσταση των επαφών

Παρά το αναφερόμενο ενδιαφέρον από τον Άρη και τον Ατρόμητο, το ισπανικό δημοσίευμα διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη συμφωνία μεταξύ των πλευρών. Επίσης, δεν υπάρχει καμία πληροφορία που να υποδηλώνει προχωρημένη επαφή ή διαπραγματεύσεις σε τελικό στάδιο μεταξύ του παίκτη, της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και των ελληνικών συλλόγων.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι εξελίξεις είναι ανοιχτές, καθώς η μεταγραφική περίοδος βρίσκεται στην τελική της φάση και οι ομάδες αναζητούν τις τελευταίες τους προσθήκες. Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης του Τουν Χάισελχαρτ και το ενδεχόμενο μετακίνησής του σε κάποια ελληνική ομάδα, είτε στον Άρη είτε στον Ατρόμητο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta