Συναγερμός σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ ενόψει Super Cup λόγω κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας

Ένας συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν πληγεί από κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν μετά την επιστροφή των αποστολών τους από το τουρνουά της Ρόδου, προκαλώντας ανησυχία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβληματισμό ενόψει του Super Cup, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο τέλος του μήνα στο ίδιο νησί.

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στον Παναθηναϊκό

Μετά την αρχική ενημέρωση που αφορούσε την ΑΕΚ, έγινε γνωστό ότι και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα με κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Συγκεκριμένα, έξι μέλη του σταφ των «πρασίνων» έχουν διαγνωστεί με συμπτώματα της νόσου, μετά την παρουσία της ομάδας στο νησί της Ρόδου για το τουρνουά. Η επιστροφή της αποστολής από το 2ο Διεθνές Τουρνουά Ρόδου συνοδεύτηκε από αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, δημιουργώντας ένα νέο και απρόβλεπτο πρόβλημα για τον σύλλογο.

Από τα έξι μέλη του σταφ που επλήγησαν, ορισμένα χρειάστηκαν μάλιστα νοσηλεία σε νοσοκομείο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση ιατρική φροντίδα. Η ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού είναι έντονη, καθώς υπάρχει ο φόβος να προκύψουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την προετοιμασία της ομάδας.

Η κατάσταση στην ΑΕΚ και οι επίσημες ανακοινώσεις

Η «επιδημία» γαστρεντερίτιδας, όπως περιγράφεται, δεν άφησε ανεπηρέαστη και την ΑΕΚ, η οποία είχε ήδη προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση για την κατάσταση των δικών της κρουσμάτων. Η Ένωση είχε γνωστοποιήσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν μέλη της αποστολής της.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η ΑΕΚ παρείχε πληροφορίες για την υγεία των Μπάρτλεϊ και Σκορδίλη, οι οποίοι επλήγησαν από συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Η ταυτόχρονη εμφάνιση κρουσμάτων και στις δύο μεγάλες ομάδες έχει προκαλέσει προβληματισμό στον αθλητικό κόσμο, καθώς πρόκειται για ένα ασυνήθιστο και εκτεταμένο φαινόμενο.

Κοινή διαμονή και έντονη ανησυχία

Ένα κοινό σημείο που ενισχύει τις ανησυχίες και εξετάζεται είναι το γεγονός ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ διέμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Ρόδο. Η κοινή διαμονή των δύο αθλητικών αποστολών στο νησί για το φιλικό τουρνουά θεωρείται ένας πιθανός παράγοντας για την ταυτόχρονη εμφάνιση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.

Σε αμφότερους τους συλλόγους, η ανησυχία είναι μεγάλη σχετικά με την πιθανότητα να προκύψουν εκ νέου κρούσματα ή να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας άλλων μελών. Οι ομάδες παρακολουθούν στενά την υγεία των μελών τους, καθώς η «επιδημία» έχει επηρεάσει σημαντικό αριθμό ατόμων τόσο από το αγωνιστικό όσο και από το τεχνικό σταφ.

Εν όψει Super Cup στη Ρόδο

Η εμφάνιση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις, καθώς πλησιάζει η διεξαγωγή του Σούπερ Καπ. Η σημαντική αυτή διοργάνωση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί και πάλι στη Ρόδο, το διάστημα μεταξύ 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Το γεγονός ότι τόσο το 2ο Διεθνές Τουρνουά Ρόδου, όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα, όσο και το επερχόμενο Σούπερ Καπ θα φιλοξενηθούν στο ίδιο νησί, εντείνει τον προβληματισμό. Η κατάσταση της υγείας των αθλητών και των μελών των σταφ αποτελεί πλέον κύριο μέλημα για τις ομάδες, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης και των απαιτήσεων του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta