Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας με τους Σκορδίλη και Μπάρτλεϊ

Η ΑΕΚ βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα προβλήματα υγείας, καθώς δύο από τους παίκτες της, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Γάιος Σκορδίλης, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο. Η κατάσταση επηρεάζει και άλλα μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς και ορισμένους ακόμη αθλητές.

Η εμφάνιση γαστρεντερίτιδας στην ομάδα

Η επιστροφή της ΑΕΚ από τη Ρόδο συνοδεύτηκε από την εμφάνιση συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας σε αρκετά μέλη της αποστολής. Συγκεκριμένα, οι παίκτες Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γάιος Σκορδίλης είναι μεταξύ αυτών που παρουσίασαν τα εν λόγω συμπτώματα, καθιστώντας τους αδιάθετους.

Τα προβλήματα υγείας δεν περιορίζονται μόνο στους δύο αυτούς αθλητές. Ανάλογα συμπτώματα αντιμετωπίζουν και άλλοι παίκτες της «Βασίλισσας», προσθέτοντας νέα εμπόδια στην καθημερινότητα και τον αγωνιστικό προγραμματισμό της ομάδας.

Μέλη του τεχνικού επιτελείου της ΑΕΚ έχουν επίσης επηρεαστεί, παρουσιάζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια γενικότερη ανησυχία εντός του συλλόγου μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στη Ρόδο.

Η κατάσταση του Φρανκ Μπάρτλεϊ και η αναβολή του ιατρικού ελέγχου

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των παικτών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα υγείας. Ειδικότερα, ο αθλητής είχε ενοχλήσεις στο γόνατό του, γεγονός που τον κράτησε εκτός της αναμέτρησης της 13ης Σεπτεμβρίου.

Η αναμέτρηση στην οποία δεν αγωνίστηκε ο Μπάρτλεϊ ήταν αυτή κόντρα στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Η απουσία του οφειλόταν αποκλειστικά στις ενοχλήσεις που είχε στο γόνατο, πριν ακόμη εμφανιστούν τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Για τις 14 Σεπτεμβρίου είχε προγραμματιστεί ιατρικός έλεγχος για το λαβωμένο γόνατο του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Αυτός ο έλεγχος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Mediterraneo Hospital. Ωστόσο, λόγω της εμφάνισης των συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας και της γενικότερης αδιαθεσίας του παίκτη, η προγραμματισμένη επίσκεψη στο νοσοκομείο αναβάλλεται.

Η αδιαθεσία του Γάιου Σκορδίλη μετά το ταξίδι

Ο Γάιος Σκορδίλης είναι ο άλλος παίκτης που παρουσίασε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας κατά την επιστροφή της ομάδας. Η αδιαθεσία του Σκορδίλη σημειώθηκε συγκεκριμένα κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μετά το ταξίδι από τη Ρόδο.

Στην περίπτωση του Γάιου Σκορδίλη, η αδιαθεσία προκλήθηκε από τον συνδυασμό των συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας και της κόπωσης που προήλθε από το ταξίδι. Αυτοί οι δύο παράγοντες συνέβαλαν στην κατάσταση της υγείας του αθλητή.

Ως αποτέλεσμα, ο Γάιος Σκορδίλης είναι αδιάθετος, προστιθέμενος στον κατάλογο των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας στην ΑΕΚ. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην ομάδα, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τα απρόοπτα.

Γενικότερη εικόνα προβλημάτων στην ΑΕΚ

Τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν με τη γαστρεντερίτιδα προστίθενται σε μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την αδιαθεσία βασικών παικτών και μελών του τεχνικού επιτελείου.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ, καθώς οι παίκτες και το επιτελείο της «Βασίλισσας» βρίσκονται σε μια περίοδο με απρόοπτα. Η εμφάνιση της γαστρεντερίτιδας επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό και την προετοιμασία της ομάδας.

Η επιστροφή από τη Ρόδο, αντί να σηματοδοτήσει την ομαλή συνέχεια των δραστηριοτήτων, έφερε στην επιφάνεια νέα ζητήματα υγείας που απαιτούν άμεση διαχείριση από τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta