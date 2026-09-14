Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Παναθηναϊκού – Κηφισιάς στο Κύπελλο Ελλάδας

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 16 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 17:45, και θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», γνωστό και ως Λεωφόρος. Παρά το γεγονός ότι οι «πράσινοι» θα είναι τυπικά φιλοξενούμενοι, αναμένεται να έχουν τη δυναμική στήριξη των οπαδών τους στην ιστορική τους έδρα.

Η διάθεση των εισιτηρίων και η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε σχετική ενημέρωση προς τους φίλους του «τριφυλλιού» σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθευτούν το εισιτήριό τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν διατεθεί εισιτήρια σε συγκεκριμένες θύρες του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης». Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει αναλυτικά για τις διαθέσιμες θύρες και τις αντίστοιχες τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης στη Λεωφόρο

Ο αγώνας με την Κηφισιά παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, καθώς ο Παναθηναϊκός, αν και θα αγωνιστεί ως τυπικά φιλοξενούμενος, θα χρησιμοποιήσει το δικό του ιστορικό γήπεδο, τη Λεωφόρο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Κηφισιά για την παραχώρηση της έδρας.

Η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» επιτρέπει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο. Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει ότι το παιχνίδι δεν θα μοιάζει με τυπική εκτός έδρας αναμέτρηση για τους «πράσινους».

Η στήριξη των φιλάθλων και η δυναμική παρουσία

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο, προσφέροντας τη στήριξή τους στην ομάδα. Η παρουσία τους θεωρείται σημαντική, καθώς οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν στην έδρα τους, έστω και με τον ρόλο του φιλοξενούμενου.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα από τα προτελευταία, τουλάχιστον, παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα τους στην ιστορική αυτή έδρα. Η μαζική προσέλευση αναμένεται να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα εντός έδρας, παρά τον τυπικό χαρακτήρα της αναμέτρησης.

Η πορεία του Παναθηναϊκού πριν το Κύπελλο

Πριν στραφεί στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια άνετη νίκη με 3-0 επί του Παναιτωλικού. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, όπου οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει ένα εντυπωσιακό 4x4.

Μετά την επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα, η προσοχή της ομάδας στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση του Κυπέλλου. Η ομάδα έχει το μυαλό της στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής, επιδιώκοντας να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις και στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta