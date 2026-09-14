Το Football Meets Data αναδεικνύει το φαβορί για τον τίτλο της Superleague μετά τις ανατροπές της 4ης αγωνιστικής

Το Football Meets Data (FMD) δημοσίευσε την ανάλυσή του σχετικά με το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου της Superleague, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι πρόσφατες αναμετρήσεις έφεραν σημαντικές αλλαγές στον βαθμολογικό πίνακα, με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει στην πρώτη θέση, ενώ ΑΕΚ και Ολυμπιακός σημείωσαν απρόσμενες απώλειες βαθμών. Η νέα αυτή εικόνα αναδιαμόρφωσε τις πιθανότητες για τον φετινό πρωταθλητή, όπως αυτές υπολογίζονται από το FMD.

Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή μετά από 981 ημέρες

Η 4η αγωνιστική της φετινής Superleague ολοκληρώθηκε, βρίσκοντας τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Το «τριφύλλι» βρίσκεται πλέον ολομόναχο στην πρώτη θέση, ένα γεγονός που συμβαίνει μετά από 981 ολόκληρες ημέρες. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 3-0 επί του Παναιτωλικού.

Ο αγώνας διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ. Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 12 πόντους, εξασφαλίζοντας προβάδισμα τριών βαθμών από την 2η θέση. Η επίδοση αυτή έχει εντυπωσιάσει, καθιστώντας τον Παναθηναϊκό την μοναδική ομάδα με 100% ρεκόρ νικών στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Οι απρόσμενες απώλειες ΑΕΚ και Ολυμπιακού

Σημαντικές ανατροπές σημειώθηκαν και για τους δύο μεγάλους διεκδικητές του τίτλου, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Το πιο ηχηρό αποτέλεσμα της αγωνιστικής ήταν η ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με σκορ 0-1 μέσα στο γήπεδό τους, το «Καραϊσκάκης».

Αυτή η αναμέτρηση σηματοδότησε και το ντεμπούτο του Ισπανού προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού, το οποίο δεν συνοδεύτηκε από θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην Τρίπολη, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Αστέρα με σκορ 1-1. Και οι δύο αυτές απώλειες βαθμών είχαν άμεσο αντίκτυπο στις πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος, όπως αυτές αναλύονται από το Football Meets Data.

Οι προβλέψεις του Football Meets Data για τον τίτλο

Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, το Football Meets Data προχώρησε στην επικαιροποίηση των προβλέψεών του για τον φετινό τίτλο της Superleague. Στην πρώτη θέση των φαβορί, παρά την ισοπαλία της, συναντάμε την ΑΕΚ, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 36%. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη ανάλυση.

Ακολουθούν οι «ερυθρόλευκοι» του Ολυμπιακού, οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση των προγνωστικών με ποσοστό 28%. Η ήττα τους είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού τους κατά 4%. Ο Παναθηναϊκός, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και την πρωτιά του στον βαθμολογικό πίνακα, κατατάσσεται ως τρίτο φαβορί με ποσοστό 19%, σημειώνοντας αύξηση 3%.

Η θέση του ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι διεκδικητές

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, κατάφερε να κερδίσει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη με σκορ 2-0. Αυτή η νίκη τον έφερε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω από τον Παναθηναϊκό. Στην ανάλυση του FMD, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στο 16% των πιθανοτήτων για τον τίτλο, έχοντας σημειώσει αύξηση 4%.

Τέλος, ο Άρης, παρά την ήττα του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αναφέρεται επίσης στις προβλέψεις του Football Meets Data, αν και με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Συγκεκριμένα, του δίνεται 1% πιθανότητα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ανάλυση αυτή παρέχει μια συνολική εικόνα των δυνάμεων και των πιθανοτήτων των ομάδων μετά την 4η αγωνιστική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta