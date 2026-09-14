Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ανακοίνωση του δανεισμού του Μίλος Πάντοβιτς σε ομάδα της πατρίδας του, τη Σερβία, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα των παικτών προς παραχώρηση, βρήκε τον προσωρινό σταθμό της καριέρας του στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο, με την οποία θα αγωνιστεί φέτος.

Ο νέος σταθμός στην πατρίδα του

Μετά από ένα «ναυάγιο» που είχε προηγηθεί με τη Γιαγκελόνια, ο Μίλος Πάντοβιτς βρήκε τελικά τη νέα του ομάδα. Η Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο, η οποία εδρεύει στην πατρίδα του τη Σερβία, ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Η συμφωνία αφορά τον δανεισμό του παίκτη για τη φετινή σεζόν, προσφέροντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί και να βρει ρυθμό.

Η μετακίνηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης λύσης και από τις δύο πλευρές, καθώς ο παίκτης αναζητούσε αγωνιστικό χρόνο, ενώ ο Παναθηναϊκός επιθυμούσε την παραχώρησή του. Η Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο αποτελεί έτσι τον επόμενο σταθμό στην ποδοσφαιρική πορεία του Σέρβου επιθετικού.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού

Ο Μίλος Πάντοβιτς είχε «κοπεί» από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, γεγονός που τον είχε φέρει στη λίστα των παικτών που επρόκειτο να παραχωρηθούν. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε συζητήσεις για την εξεύρεση μιας λύσης που θα εξυπηρετούσε τόσο τον σύλλογο όσο και τον ποδοσφαιριστή.

Τελικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση του δανεισμού, και μετά από αναζήτηση, βρέθηκε η ομάδα που θα φιλοξενήσει τον Πάντοβιτς για την τρέχουσα περίοδο. Η λύση αυτή κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την εξέλιξη του παίκτη και την αγωνιστική του επανένταξη.

Το ιστορικό της μεταγραφής του

Ο Μίλος Πάντοβιτς είχε ενταχθεί στο δυναμικό των «πράσινων» το περασμένο καλοκαίρι. Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό είχε πραγματοποιηθεί από την Μπάτσκα Τόπολα, με το κόστος της απόκτησής του να ανέρχεται στο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο παίκτης είχε υπογράψει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με τον αθηναϊκό σύλλογο.

Το συμβόλαιο του Σέρβου επιθετικού με τον Παναθηναϊκό έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, γεγονός που υποδηλώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του συλλόγου προς τον παίκτη, παρά τον τωρινό δανεισμό του. Η επένδυση αυτή στον Πάντοβιτς παραμένει ενεργή, με τον δανεισμό να αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αξιοποίησή του.

Οι επίσημες ανακοινώσεις των συλλόγων

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού συλλόγου, ο Σέρβος επιθετικός θα παραμείνει στη σέρβικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

Από την πλευρά της, η Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο ανακοίνωσε επίσης την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς, τονίζοντας ότι αποτελεί το νέο μεταγραφικό της απόκτημα. Στη δημοσίευση της σερβικής ομάδας αναφέρεται πως ο επιθετικός έρχεται στο Πάντσεβο από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta