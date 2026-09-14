Η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε για την 4η αγωνιστική της Serie A

Η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε στο «Τζουζέπε Μεάτσα» για την 4η αγωνιστική της Serie A, επιδιώκοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, διατηρώντας το απόλυτο στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά, η Ουντινέζε ταξιδεύει στο Μιλάνο με τη φιλοδοξία να επαναλάβει προηγούμενες επιτυχίες της μακριά από την έδρα της.

Η αήττητη πορεία της Ίντερ στην Serie A

Οι Νερατζούρι έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καταγράφοντας τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Serie A. Η πρεμιέρα της σεζόν συνοδεύτηκε από μία «παράσταση τεσσάρων αστέρων» απέναντι στη Μόντσα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της ομάδας.

Ακολούθησε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στη Σαρδηνία, όπου η Ίντερ κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Κάλιαρι. Το πρώτο πραγματικά κρίσιμο τεστ για την ομάδα του Κίβου ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική, όταν υποδέχθηκε τη Νάπολι στο «Τζουζέπε Μεάτσα». Σε ένα ματς με πλούσιο θέαμα, η Ίντερ επέδειξε μέταλλο νικητή, επιστρέφοντας από το εις βάρος της 0-2 των Παρτενοπέι για να πάρει τελικά τη νίκη με 3-2 και να διατηρήσει το απόλυτο στην πορεία της στα ιταλικά γήπεδα.

Το ευρωπαϊκό τεστ και η επιστροφή στα εγχώρια

Η ψυχολογία της Ίντερ, ωστόσο, δέχθηκε ένα πλήγμα λίγες ημέρες αργότερα, κατά την επίσκεψή της στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για την πρεμιέρα του Champions League. Ένα κάκιστο πρώτο μέρος στοίχισε στην ιταλική ομάδα την ήττα με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρόλο που η Ρεάλ Μαδρίτης υπέφερε για τα καλά στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, ο εξαιρετικός τερματοφύλακας Κουρτουά δεν επέτρεψε στους Ιταλούς να πάρουν κάτι θετικό από το παιχνίδι. Μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση, η Ίντερ στρέφει πλέον αναγκαστικά το βλέμμα της ξανά στα εγχώρια, με στόχο να πετύχει το 4/4 νικών στο πρωτάθλημα.

Η παράδοση και η φόρμα των Νερατζούρι

Η Ουντινέζε σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αντίπαλος που να φοβίζει την Ίντερ όσο η Ρεάλ Μαδρίτης, ιδίως από τη στιγμή που η ομάδα του Μιλάνου έχει και την παράδοση με το μέρος της. Οι Νερατζούρι έχουν επικρατήσει στα 18 από τα τελευταία 23 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στους «Ασπρόμαυρους», γεγονός που υποδηλώνει μία ξεκάθαρη υπεροχή.

Η παράδοση, η τρέχουσα φόρμα και η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων συνηγορούν στο ότι η Ίντερ έχει τον πρώτο λόγο. Εύκολα ή δύσκολα, η πρωταθλήτρια επιδιώκει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα απέναντι στην Ουντινέζε.

Η Ουντινέζε με φιλοδοξίες στο Μιλάνο

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η Ουντινέζε ταξιδεύει στο Μιλάνο χωρίς φιλοδοξίες. Πέρυσι, η ομάδα κατάφερε χαρακτηριστικά να φύγει νικήτρια από την έδρα της Ίντερ, βάζοντας τέλος σε ένα σερί επτά διαδοχικών εκτός έδρας ηττών απέναντι στους Νερατζούρι. Με το καλό σερί που έχει χτίσει μακριά από την έδρα της, επιδιώκει να κάνει κάτι αντίστοιχο και φέτος.

Συγκεκριμένα, οι Φριουλάνι έχουν κερδίσει τα τέσσερα από τα έξι τελευταία παιχνίδια τους μακριά από το «σπίτι» τους. Αυτό αποδεικνύει πως μπορούν να σταθούν ικανοποιητικά ακόμα και χωρίς τον κόσμο στο πλευρό τους, παρουσιάζοντας μία αξιοσημείωτη εκτός έδρας δυναμική.

Το σερί εκτός έδρας και η σκληρή μάχη

Με τη σειρά της, η ομάδα του Κόστα Ρουνάιτς είχε ξεκινήσει θετικά τη φετινή Serie A, παραμένοντας αήττητη στις πρώτες αγωνιστικές. Ωστόσο, η Λάτσιο έβαλε τέλος σε αυτό το σερί την προηγούμενη εβδομάδα, κερδίζοντας με δύσκολη ανατροπή με 2-1 στο Ούντινε.

Ακόμα κι έτσι πάντως, η Ουντινέζε έδειξε ξανά πως αποτελεί σκληρό καρύδι, όπως είχε φανεί και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ισοπαλία που απέσπασε κόντρα στην Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας. Οι «Ασπρόμαυροι» είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της πρωταθλήτριας.

Ειδική προσφορά για τον αγώνα

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, υπάρχει μία ειδική προσφορά «Ενισχυμένο» στο 4.33, η οποία αφορά το σενάριο «Ημίχρονο/Ισοπαλία - Τελικό/ Ίντερ & Under 5,5 Γκολ». Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους, προσφέροντας μία συγκεκριμένη προοπτική για την εξέλιξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta