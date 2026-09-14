Ο Ολυμπιακός αναζητά επιθετικό με άμεση ενσωμάτωση έως την Τρίτη

Ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα την ενίσχυση της γραμμής κρούσης του, με τις διεργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν επιθετικό που αυτή τη στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο και όχι κάποιον ελεύθερο, με την προθεσμία για την ολοκλήρωση αυτής της κίνησης να είναι η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση

Η ανάγκη για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης είναι δεδομένη για τον Ολυμπιακό. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο επιθυμούν ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί να μπορεί να προσφέρει άμεσα στην ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα πρέπει να είναι σε θέση να μπει χωρίς μεγάλη καθυστέρηση σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, μόλις φτάσει στον Ρέντη.

Η συγκεκριμένη απαίτηση καθιστά την επιλογή ενός παίκτη που βρίσκεται ήδη σε αγωνιστική δράση και δεσμεύεται με συμβόλαιο, ως την πρώτη προτεραιότητα. Στόχος είναι ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να έχει μία επιπλέον λύση στην επίθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Οι προθεσμίες και οι επιλογές

Το μεταγραφικό παράθυρο για παίκτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο κλείνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι και η πρώτη κρίσιμη προθεσμία για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ολοκληρώσει μία από τις υποθέσεις που εξετάζει. Εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να κλείσουν έναν τέτοιο επιθετικό μέχρι τότε, θα έχουν πετύχει τον στόχο τους για άμεση ενσωμάτωση.

Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό μέχρι την Τρίτη, οι επιλογές θα στραφούν αναπόφευκτα προς τη δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Για τους ελεύθερους παίκτες, το μεταγραφικό παράθυρο παραμένει ανοιχτό έως τις 29 Σεπτεμβρίου, παρέχοντας ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο.

Τα ονόματα που βρίσκονται στο κάδρο

Στο πλαίσιο της αναζήτησης, έχουν ξεχωρίσει τρεις με τέσσερις συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ο Μάριους της Σάμσουνσπορ και ο Παουλίνιο της Τολούκα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές δεσμεύονται αυτή τη στιγμή με συμβόλαιο, γεγονός που σημαίνει ότι για την απόκτησή τους απαιτείται συμφωνία και με τον σύλλογο στον οποίο ανήκουν.

Το επιτελείο του Ολυμπιακού, αποτελούμενο από τους Αντόνιο Κορδόν, Τζέφρι Μονκάντα και Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έχει καταλήξει στους επιθετικούς που θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο ποιος από αυτούς τους παίκτες θα είναι τελικά αυτός που θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η περίπτωση του Μάουρο Ικάρντι

Αν και η προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός παίκτη με συμβόλαιο, το όνομα του Μάουρο Ικάρντι βρίσκεται επίσης στο κάδρο των διαθέσιμων λύσεων, καθώς είναι ελεύθερος. Έχει ήδη υπάρξει επαφή με τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση στην αγορά.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο Μάουρο Ικάρντι δεν αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα είναι διατεθειμένη να κινηθεί αποφασιστικά για την απόκτηση ενός φορ που θα μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο και να προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς καθυστέρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta