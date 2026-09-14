Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιμόν Μπάνζα

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σιμόν Μπάνζα, ενισχύοντας την επιθετική του γραμμή με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή. Ο διεθνής φορ έρχεται στον «δικέφαλο του βορρά» ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για τη «μονιμοποίηση» της παρουσίας του στην ομάδα.

Επίσημη ανακοίνωση και λεπτομέρειες της συμφωνίας

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως ο Σιμόν Μπάνζα είναι πλέον ποδοσφαιριστής της ομάδας, έχοντας ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό του επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ επιθυμεί να τον εντάξει μόνιμα στο δυναμικό του.

Το ύψος της οψιόν αγοράς έχει οριστεί στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 24, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ.

Άφιξη στην Ελλάδα και διαδικασία υπογραφής

Ο Σιμόν Μπάνζα έφτασε στη χώρα μας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του. Αμέσως μετά την άφιξή του, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε μεταγραφικής διαδικασίας.

Αφού πέρασε επιτυχώς όλες τις εξετάσεις, ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους», επισφραγίζοντας έτσι την ένταξή του στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Τα πρώτα βήματα και η πορεία στη Γαλλία

Ο Σιμόν Μποκοτέ Μπάνζα γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1996 στην πόλη Κρέιλ της Γαλλίας, ενώ έχει καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι διεθνής επιθετικός και ανέδειξε το ταλέντο του μέσα από τις ακαδημίες της Lens, όπου και πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με την γαλλική ομάδα της Lens, ο Μπάνζα κατέγραψε συνολικά 99 συμμετοχές, σημειώνοντας 18 γκολ. Αγωνίστηκε τόσο στη Ligue 1 όσο και στη Ligue 2, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γαλλία, αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός στις ομάδες Beziers και UT Petange, όπου ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του. Σημείωσε 18 γκολ σε μία σεζόν με την ομάδα του Λουξεμβούργου, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του δεινότητα.

Η πορεία σε Πορτογαλία και Τουρκία

Το 2021, ο Σιμόν Μπάνζα μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Famalicao. Στην πρώτη του σεζόν στην Primeira Liga, την κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, σημείωσε 17 γκολ σε 33 εμφανίσεις. Αυτή η επίδοση επιβεβαίωσε την ικανότητά του να αποτελεί σταθερή απειλή στην αντίπαλη περιοχή.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις στην Famalicao οδήγησαν στη μεταγραφή του στην Braga τον Ιούλιο του 2022. Στην πορτογαλική ομάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία, με κορυφαία στιγμή τη σεζόν 2023-24, όταν σημείωσε 23 γκολ στην Primeira Liga. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Braga, κατέκτησε επίσης το League Cup Πορτογαλίας. Τον Σεπτέμβριο του 2024, εντάχθηκε στην Trabzonspor με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, συνεχίζοντας την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Πρόσφατη δραστηριότητα και διεθνείς συμμετοχές

Πριν την έλευσή του στον ΠΑΟΚ, ο Σιμόν Μπάνζα αγωνιζόταν από τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φορώντας τη φανέλα της Al Jazira, από την οποία και αποκτήθηκε ως δανεικός.

Σε διεθνές επίπεδο, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τον Οκτώβριο του 2023, σε έναν αγώνα που έληξε ισόπαλος 1-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Στη συνέχεια, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το Africa Cup of Nations 2023, το οποίο διεξήχθη στην Ακτή Ελεφαντοστού. Τον Μάιο του 2026, ο Μπάνζα συμπεριλήφθηκε στην τελική 26μελή αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το FIFA World Cup 2026, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγνώρισή του σε εθνικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta