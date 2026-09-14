«Τι να ειρωνευτείτε εσείς από τον Ολυμπιακό;» - Αιχμηρά σχόλια Καραπαπά μετά το Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, προχώρησε σε μία σειρά από δηκτικά Insta Stories μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Παναιτωλικού. Τα σχόλιά του επικεντρώθηκαν κυρίως στη διαιτησία του αγώνα, αναδεικνύοντας συγκεκριμένες φάσεις που, κατά την άποψή του, χρήζουν προσοχής. Παράλληλα, ο κ. Καραπαπάς απάντησε σε σχετικό σύνθημα που ακούστηκε και αφορούσε τον προπονητή του Ολυμπιακού, Μεντιλίμπαρ, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την πρόσφατη ευρωπαϊκή διάκριση της ομάδας.

Οι δηκτικές αναρτήσεις μετά τον αγώνα

Ο Κώστας Καραπαπάς επέλεξε την πλατφόρμα του Instagram για να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τον πρόσφατο αγώνα της Super League, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Παναιτωλικό. Οι αναρτήσεις του, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως δηκτικές, δημοσιεύτηκαν απανωτά μετά το τέλος της αναμέτρησης και είχαν ως κύρια αφορμή το συγκεκριμένο παιχνίδι και τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκειά του.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν περιορίστηκε σε γενικά σχόλια, αλλά εστίασε σε συγκεκριμένα περιστατικά. Η σειρά των Insta Stories του περιλάμβανε αναφορές σε φάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα και την τελική του έκβαση.

Εστίαση στη διαιτησία

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε ο κ. Καραπαπάς ήταν το ζήτημα της διαιτησίας. Μέσα από τις αναρτήσεις του, θέλησε να αναδείξει αυτό που ο ίδιος θεώρησε ως αδικίες ή λανθασμένες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φάση από τον αγώνα, συνοδεύοντάς την με το σχόλιο ότι ο Παναιτωλικός αδικήθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Επιπλέον, ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε και σε μία άλλη κρίσιμη στιγμή της αναμέτρησης. Με τον δικό του τρόπο, έκανε λόγο για μία λανθασμένη απόφαση που αφορούσε την κατακύρωση πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Αυτές οι αναρτήσεις υπογράμμισαν την έντονη διαφωνία του με τις διαιτητικές επιλογές που έγιναν στον αγώνα.

Η απάντηση για τον προπονητή Μεντιλίμπαρ

Πέρα από τα σχόλια που αφορούσαν τη διαιτησία της αναμέτρησης, ο Κώστας Καραπαπάς βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει και σε ένα σύνθημα που ακούστηκε και σχετιζόταν με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Μεντιλίμπαρ. Η απάντησή του δόθηκε επίσης μέσω των Insta Stories, με σαφή και αιχμηρό τόνο, απευθυνόμενος σε όσους χρησιμοποίησαν το σύνθημα.

Σε μία από τις σχετικές αναρτήσεις του, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε χαρακτηριστικά την ερώτηση: «Τι να ειρωνευτείτε εσείς από τον Ολυμπιακό;». Αυτή η δήλωση αποτελούσε άμεση απάντηση στην ειρωνεία που περιείχε το σύνθημα, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή του με το περιεχόμενό του και προκαλώντας προβληματισμό.

Η υπενθύμιση της ευρωπαϊκής διάκρισης

Την παραπάνω δήλωση του κ. Καραπαπά συνόδευσε μία συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία προσέδιδε επιπλέον νόημα και βαρύτητα στα λεγόμενά του. Η εικόνα αυτή προερχόταν από το ΟΑΚΑ, ένα γήπεδο με ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό και την ιστορία του.

Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε, στα μάτριξ του ΟΑΚΑ, ήταν εμφανής η στιγμή της απονομής του ευρωπαϊκού τίτλου στον Ολυμπιακό. Με αυτή την κίνηση, ο Κώστας Καραπαπάς υπενθύμισε την πρόσφατη και σημαντική επιτυχία της ομάδας του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιώντας την ως απάντηση στην ειρωνεία και ως επιχείρημα για την αξία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Reader