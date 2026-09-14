Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στην Τρίπολη με συνολικά λάθη

Η ΑΕΚ απώλεσε άλλους δύο βαθμούς σε εκτός έδρας αναμέτρηση, αυτή τη φορά στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα, συνεχίζοντας ένα μοτίβο απωλειών μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα παρουσίασε συνολικά λάθη σε άμυνα και επίθεση, με τον προπονητή Νίκολιτς να αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτή η απώλεια βαθμών έρχεται νωρίς μέσα στη σεζόν, δημιουργώντας την ανάγκη για κάλυψη του χαμένου εδάφους.

Η συνέχεια των εκτός έδρας προβλημάτων

Η ΑΕΚ, μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και τα «καμπανάκια» που ήχησαν για την κακή της εμφάνιση, είχε αντιδράσει με την εμφατική νίκη επί του Άρη και την επικράτηση στην πρεμιέρα του Champions League επί της ΛΑΣΚ. Η έξοδος στην Τρίπολη αποτελούσε μια ευκαιρία να δώσει συνέχεια σε αυτές τις δύο τελευταίες εμφανίσεις, παίρνοντας το τρίποντο και δείχνοντας ότι είχε μάθει από την προηγούμενη απώλεια βαθμών.

Ωστόσο, η Ένωση άφησε άλλους δύο πόντους με τον Αστέρα, πάλι σε εκτός έδρας παιχνίδι και ξανά μετά από ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η ομάδα χάνει έδαφος νωρίς μέσα στη σεζόν, το οποίο καλείται να καλύψει στις επόμενες αγωνιστικές.

Λάθη στην τελική ενέργεια

Στην αναμέτρηση της Τρίπολης, τα λάθη της ΑΕΚ ήταν συνολικά και εκτείνονταν σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού. Παρότι η ομάδα δημιούργησε ικανοποιητικό αριθμό ευκαιριών για να φύγει με τη νίκη, βρήκε μόλις μία φορά δίχτυα. Τα περισσότερα τελειώματα ήταν κακά, παρά το γεγονός ότι προέρχονταν από καλές θέσεις εκτέλεσης.

Αυτό φανερώνει έλλειψη αποφασιστικότητας στην τελική ενέργεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι δύο τεράστιες ευκαιρίες του Γιόβιτς προς το τέλος του αγώνα, όπου αναμενόταν από έναν παίκτη της κλάσης του να μετατρέψει τουλάχιστον τη μία σε γκολ.

Αμυντική ευπάθεια και προσωπικά σφάλματα

Λάθη, όμως, σημειώθηκαν και στην αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Ο προπονητής Νίκολιτς αναγνώρισε ότι οι κιτρινόμαυροι δημιούργησαν τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Ένα από τα πιο ολέθρια λάθη ήταν αυτό του Μουκουντί, ο οποίος έκανε «τσαφ» στο build up, οδηγώντας στο γκολ της ισοφάρισης του Αστέρα.

Πέρα από αυτό το ατομικό σφάλμα, η άμυνα της ΑΕΚ φάνηκε ευάλωτη στις αντεπιθέσεις των αντιπάλων. Ο τερματοφύλακας Μπρινιόλι χρειάστηκε να πραγματοποιήσει σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Οι επιλογές του προπονητή και η χαμένη ταυτότητα

Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, η ΑΕΚ για άλλο ένα παιχνίδι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια δεν κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν παθητικό, ένα στοιχείο που αποτελούσε αγαπημένο του Νίκολιτς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί πληγές και να αφήσει βαθμούς.

Ο ίδιος ο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη, αναγνωρίζοντας ότι είχε λανθασμένες επιλογές ως προς το διάβασμα του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, η επιλογή του Αριάγκα στο αρχικό σχήμα είχε ως συνέπεια η Ένωση να χάσει δημιουργικά στον άξονα, σε ένα ματς όπου αναμενόταν να έχει την κατοχή. Επίσης, ο Ζίνι θα έπρεπε να είχε γίνει αλλαγή νωρίτερα, ενώ και οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο δεν βοήθησαν ουσιαστικά.

Η ανάγκη για επιστροφή στην περσινή σταθερότητα

Προφανώς, δεν είναι εφικτό η ΑΕΚ να σκοράρει τέσσερα και πέντε γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ωστόσο, παρότι παίρνει το προβάδισμα, το σύνολο του Νίκολιτς στα ματς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια δεν βγάζει αυτό που αποτελούσε την ταυτότητά του πέρυσι. Αυτή η ταυτότητα περιελάμβανε τη σιγουριά ότι κάποια στιγμή θα σκοράρει ένα δεύτερο τέρμα για να «σβήσει» το ματς.

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν ερχόταν το δεύτερο γκολ, η περσινή ΑΕΚ μπορούσε να κρατήσει το μηδέν πίσω χωρίς να απειλείται, βασιζόμενη στη συμπαγή λειτουργία της άμυνας, ώστε να μην δώσει δικαιώματα και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Με τέσσερις βαθμούς ήδη χαμένους, το επερχόμενο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta