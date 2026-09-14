Ο Μπάμπης Κωστούλας για το ξεκίνημά του: «Θέλω να συνεχίσω έτσι, να δουλεύω σκληρά»

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον, μίλησε για το καλό του ξεκίνημα στην Premier League, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Κόβεντρι. Ο Έλληνας διεθνής αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που του δίνονται και τόνισε την επιθυμία του να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και να παραμένει θετικός, πιστεύοντας στις δυνατότητές του να βοηθήσει την ομάδα.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην Premier League

Η Μπράιτον σημείωσε μια εμφατική νίκη χθες, 13 Σεπτεμβρίου, επικρατώντας της Κόβεντρι με το εντυπωσιακό σκορ 0-5. Σε αυτή την αναμέτρηση της Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε ως βασικός, προσφέροντας σημαντικά στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Ο νεαρός επιθετικός δεν άργησε να δείξει την αξία του, καθώς άνοιξε το σκορ για τους «γλάρους» στο 35ο λεπτό του αγώνα. Το γκολ του περιγράφηκε ως «πολύ όμορφο», δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Η συμβολή του δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ήταν επίσης ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γκρος, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0.

Το ευρωπαϊκό γκολ και το καλό ξεκίνημα σε δύο μέτωπα

Το φετινό ξεκίνημα του Μπάμπη Κωστούλα δεν περιορίζεται μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις της Αγγλίας. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του και στην Ευρώπη, έχοντας σκοράρει σε αγώνα του Conference League.

Συγκεκριμένα, ο Κωστούλας είχε πετύχει ένα τέρμα και στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Τρόμσο, επιβεβαιώνοντας έτσι το καλό του ξεκίνημα σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Αυτή η συνέπεια στις επιδόσεις του, τόσο στην Premier League όσο και στο Conference League, υπογραμμίζει την αγωνιστική του φόρμα και την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις στην επίθεση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του νεαρού επιθετικού μετά τον αγώνα

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Κόβεντρι, ο Μπάμπης Κωστούλας προέβη σε δηλώσεις, στις οποίες αναφέρθηκε εκτενώς στο καλό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει. Ο νεαρός επιθετικός τόνισε τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της διατήρησης μιας θετικής στάσης.

«Θέλω να συνεχίσω έτσι, να δουλεύω σκληρά και να είμαι θετικός», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Είναι η δουλειά μου, είναι μια ευκαιρία για μένα. Περισσότερα λεπτά, περισσότερα παιχνίδια, οπότε πρέπει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα». Με αυτά τα λόγια, ο Κωστούλας υπογράμμισε την προσήλωσή του στους στόχους του και την επιθυμία του να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται.

Πίστη στις δυνατότητες και αισιοδοξία για το μέλλον

Στις ίδιες δηλώσεις του, ο Μπάμπης Κωστούλας εξέφρασε την ακλόνητη πίστη του στις προσωπικές του δυνατότητες. «Πιστεύω στον εαυτό μου και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω πολύ την ομάδα», ανέφερε, δείχνοντας την αυτοπεποίθηση που τον διακατέχει.

Ο Έλληνας διεθνής ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις του με ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της Μπράιτον στο μέλλον. «Τα πράγματα πάνε καλά και μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», είπε, υπογραμμίζοντας την προοπτική περαιτέρω βελτίωσης και επιτυχίας για την ομάδα, εφόσον διατηρηθεί η ίδια προσπάθεια και αφοσίωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta