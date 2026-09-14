Ο Ολυμπιακός με σημαντικές απουσίες στην πρεμιέρα του Europa League

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη του αναμέτρηση στη League Phase του Europa League, όπου θα υποδεχθεί την Γιαγκελόνια. Ωστόσο, ο προπονητής της ομάδας, Ιμανόλ Αγκουαθίλ, θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές απώλειες παικτών, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς βασικά στελέχη, τόσο λόγω τιμωριών όσο και λόγω τραυματισμών.

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη

Η ομάδα του Πειραιά θα αγωνιστεί εντός έδρας το βράδυ της Τετάρτης, στις 22.00, σε μία σημαντική αναμέτρηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Αυτός ο αγώνας αποτελεί την επίσημη έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τους «ερυθρόλευκους» στη φάση των ομίλων. Αντίπαλός της θα είναι η Γιαγκελόνια, μια ομάδα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων του πειραϊκού συλλόγου στη διοργάνωση. Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ καλείται να διαμορφώσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από την απουσία σημαντικών παικτών, με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα.

Οι τιμωρίες και οι τραυματισμοί

Ένας από τους παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα είναι ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Η τιμωρία του προήλθε από την αποβολή του στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, μια κρίσιμη αναμέτρηση που είχε ως αποτέλεσμα τον οριστικό αποκλεισμό του πειραϊκού συλλόγου από τη συνέχεια του Champions League. Η απουσία του Φορτούνη, ενός εκ των βασικών πυλώνων της ομάδας, αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την επιθετική γραμμή και τη δημιουργία φάσεων ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα.

Εκτός από τον Φορτούνη, ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ δεν θα μπορεί να υπολογίζει και στον Γκουστάβο Σα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η παρουσία του Σα στον χώρο του κέντρου είναι καθοριστική για την ισορροπία της ομάδας, και η απουσία του προσθέτει ακόμα μία δυσκολία στην ήδη απαιτητική προετοιμασία της ομάδας για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο τραυματισμός του αναγκάζει τον προποπονητή να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για τη μεσαία γραμμή.

Η περίπτωση του Ελ Καμπί και η αλλαγή στη λίστα

Στις απώλειες συγκαταλέγεται και ο Ελ Καμπί, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «μεγάλος άτυχος». Ο παίκτης αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού από τον Γιάρεμτσουκ. Αυτή η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα σημαίνει ότι ο Ελ Καμπί δεν έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του Europa League, προσθέτοντας έναν ακόμα σημαντικό πονοκέφαλο στον προπονητή σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές του στην επίθεση. Η απώλεια ενός παίκτη του δικού του βεληνεκούς δημιουργεί ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί.

Νέα προβλήματα τραυματισμών μετά τον ΟΦΗ

Πρόσθετα προβλήματα προέκυψαν για τον Ολυμπιακό μετά τον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ. Σε αυτή την αναμέτρηση, οι Πιρόλα και Τσικίνιο χτύπησαν, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός μάχης για το επικείμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οι τραυματισμοί τους περιορίζουν περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητικού επιτελείου και απαιτούν άμεσες προσαρμογές στο αρχικό πλάνο για την κρίσιμη πρεμιέρα του Europa League. Η κατάσταση αυτή δοκιμάζει το βάθος του ρόστερ και την ικανότητα της ομάδας να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η κατάσταση των Πιρόλα και Τσικίνιο, οι οποίοι χτύπησαν στον αγώνα με τον ΟΦΗ, προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες απουσίες. Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ καλείται να βρει άμεσα λύσεις και να αναπληρώσει τα σημαντικά κενά που δημιουργούνται από την απουσία αυτών των παικτών, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική απέναντι στη Γιαγκελόνια. Η διαχείριση των απουσιών θα είναι καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta